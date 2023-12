Já é Natal no Pará: Programações natalinas agitam capital e região metropolitana

O Natal, além de ser um período de Paz, confraternização e reflexão, também é tempo de curtir programações que só se veem nessa época do ano. Então, chegou a hora de colocar o gorrinho de Papai Noel e aproveitar as programações para todos os gostos que estão na agenda de final de ano em Belém e na Região Metropolitana.

Curro Velho homenageia o Natal com três dias de eventos

A primeira agenda é da Fundação Curro Velho: A partir de hoje (8) até domingo (10), o Auto de Natal do Curro traz programações artísticas feitas pelos próprios alunos, na sede da fundação. Com exposições, espetáculos teatrais e apresentações musicais, o evento começa sempre às 17h30. Jorge Cunha, coordenador de iniciação artística do Curro Velho explica um pouco do projeto: "Esse processo é de fundamental importância pois é um espaço de oportunidade para as pessoas fazerem parte de algo bonito. Algumas pessoas, a partir desse contato que começaram desenvolver depois os estudos, se capacitaram e, hoje, retornam como instrutores. Então isso é muito bacana para essa área aqui do telégrafo, onde está próxima a Vila da Barca. As pessoas sempre falam nesse sentido de que, para elas, é muito importante ter um espaço e ter projetos como o Auto de Natal, que possa abarcar essa criança que vem e que faz parte, e não só crianças, o processo também atinge os seus responsáveis", disse o coordenador.

Às 21h dos três dias, o cronograma de apresentações do Curro encerra com shows de grandes artistas paraenses. A desta sexta é Mahrco Monteiro, com Gabriel Pompeu e Nelsinho Rodrigues agitando o sábado e o domingo, respectivamente.

Alunos do Curro Velho se preparam para Auto de Natal(Filipe Bispo)

Assembleia de Deus promove “Natal de Belém”

Nos dias próximos e na Festa de Natal, a igreja Assembleia de Deus prepara um grande evento para celebrar esse tempo tão especial para os Cristãos. A partir do próximo dia 10 (domingo), no Templo Central, a AD promove o Festival "Natal de Belém". Realizadas há mais de 25 anos, as apresentações sobre o nascimento de Jesus Cristo pretendem reunir mais de 9 mil pessoas durante os finais de semana. Os ingressos podem ser adquiridos com 1kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão distribuídos às famílias atendidas pelo Projeto Missão Contra a Fome, promovido pela igreja.

O ápice dos espetáculos da Assembleia ocorre nos dias 24 e 25 de dezembro com a tradicional Cantata de Natal. Para o regente do espetáculo, Marcos Matos, é especial participar dos musicais. “Vamos ter músicas com projeções nos telões, gravações externas e bastante iluminação na nave central. Será um lindo mosaico de crianças, teatro dos jovens, adultos, orquestra, tudo montado com muito amor e dedicação. Cada detalhe é importante para conseguirmos passar toda a emoção e importância deste momento tão especial para todos nós”, destacou. Participarão do evento 60 integrantes da primeira infância, 70 crianças, 50 idosos, 20 membros com deficiência auditiva, 190 no coral misto, além de 20 do Grupo Celebração e 40 do Connection, um grupo composto por pré-adolescentes. O espetáculo também contará com a presença de 80 músicos na orquestra, além da equipe técnica, totalizando quase 600 pessoas envolvidas no Natal de Belém.

“Meu querido Natal” leva Papai Noel para perto das crianças de Castanhal

Já em Castanhal, a novidade é a programação cultural “Meu Querido Natal”, que acontece no próximo sábado e domingo, às 19h30. A novidade que abre o evento é o cortejo do Papai Noel, em que o Bom Velhinho desfila pelas ruas da Cidade Modelo nos dois dias. Apresentações de grupos musicais e de dança da cidade - como do Centro Social Nova Vida e da Escola Mestre Odilon - e dos interiores também são atrações na Praça do Bairro da Estrela.

Pe. Fábio de Melo visita Marituba

E no dia 12, terça-feira, a festa fica por conta da cidade de Marituba, que recebe o padre Fábio de Melo, um dos maiores nomes da música Católica do país, na Praça do Menino Jesus, no centro da cidade. O show do padre está previsto para iniciar às 19 horas.Fábio de Melo apresenta o seu show “Este Sou Eu”, preparando os corações para o Tempo do nascimento de Jesus.

Pe. Fábio de Melo volta ao Pará, abrindo programações natalinas de Marituba(Akira Onuma)

Agende-se

Belém:

Auto de Natal do Curro Velho

Dias: 8, 9 e 10 de dezembro, a partir das 17h30

Local: Sede do Curro Velho (Prof. Nelson Ribeiro, 287)

Entrada gratuita

Natal de Belém - Igreja Assembleia de Deus

Dias: 10, 17 e de 23 a 25 de dezembro, a partir das 17h30

Local: Templo Central da Assembleia de Deus (Av. Gov. José Malcher, 1571)

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Castanhal:

“Meu Querido Natal”

Dias: 9 e 10 de dezembro

Local: Praça da Estrela (Av. Máximino Porpino da Silva)

Entrada gratuita

Marituba:

Show do Padre Fábio de Melo

Dia: 12 de dezembro

Local: Praça do Menino Jesus (R. Pedro Mesquita)

Entrada gratuita