Shoppings de Belém começam a registrar aumento nas vendas para o Natal; veja horários

O movimento de busca por produtos para as festas de Natal já começou a aquecer as vendas nos shoppings de Belém. A expectativa dos lojistas é que o próximo final de semana confirme o aumento no volume de saída dos produtos e tenha rendimentos melhores que no ano passado. Para isso, a renovação dos estoques, com peças de vestuário diferentes e itens de alimentação personalizados, são as apostas dos empreendedores.

Michele Nunes, dona de uma franquia especializada em panetones, localizada em um shopping no bairro do Reduto, conta que os kits natalinos oferecidos são as principais opções para o período. “O cliente pode montar a sua cesta com diversos valores. O nosso diferencial é o panetone. Nós temos aqui o ano todo. Claro que agora no Natal a venda estoura”, comenta.

A loja é nova, foi inaugurada em outubro de 2023 e, segundo Michele, a primeira semana de dezembro já teve incremento nas vendas. “Estamos recheadas de muitas novidades. Nós temos desde os kits dos mini panetones, que custam R$ 17,90, até o panetone Luigi, considerado a sensação deste Natal e que está saindo a R$ 399. Os kits são presenteáveis e o cliente pode vir montar sua ceia de Natal com os itens que temos aqui”, afirma.

Isolda dos Santos, sócia da mesma loja, reforça que o público já está aumentando e percebeu uma diferença entre os primeiros meses e os dias que antecedem o Natal. Os itens disponibilizados para os clientes são exclusivos e especiais para a data. “Há um crescimento bem positivo de vendas, já começando agora no início de dezembro. O aquecimento a gente já percebe, o público aumentou consideravelmente. Isso é bem salutar para nós”.

As empreendedoras Isolda dos Santos e Michele Nunes comentam que dezembro já começou com as vendas aquecidas na loja (Cristino Martins / O Liberal)

Estratégias

Para fortalecer as vendas voltadas para o Natal, uma loja de roupas infantis no mesmo shopping investiu em novidades e no serviço de delivery. Roberta Ribeiro, gerente do estabelecimento, conta que as estratégias estão gerando bons resultados nas primeiras semanas de dezembro. “A procura já aumentou e a nossa expectativa também. A gente tá esperando, assim, um ‘boom’ esse final de semana”, frisa.

Apesar disso, Roberta diz que o movimento está menor em relação a 2022. “Está começando a aquecer agora. Esse começo foi um pouquinho tímido em relação ao ano passado. Porém, hoje a gente já sentiu que as coisas vão mudar, que estão mudando e o movimento vai melhorar. Recebemos muitas novidades essa semana e a equipe está super preparada para receber a demanda”.

“A loja é especializada em presentes. Muitas avós passam por aqui e estão comprando. O ano passado foi o primeiro Natal da nossa loja. Nós inauguramos em outubro e esse ano é o segundo. Então, a nossa expectativa é muito grande. A gente espera um volume bem maior em relação ao ano passado. Já temos uma cartela de clientes bastante fidelizados. Então a espera, a expectativa é muito grande”, completa a gerente.

Shoppings terão horários diferentes nos dias que antecedem o Natal

Os dias que antecedem o Natal terão horários diferenciados nos shoppings de Belém. No Parque Shopping, localizado na avenida Augusto Montenegro, e no Boulevard, na avenida Visconde de Souza Franco, por exemplo, as lojas funcionarão das 9h à meia-noite entre os dias 21 e 23 de dezembro - quinta, sexta e sábado, respectivamente. Na véspera do Natal, entretanto, os estabelecimentos encerrarão as atividades às 19h.

No dia 25 (Natal), todas as lojas dos seis shoppings localizados em Belém e Região Metropolitana vão estar fechadas. Os cinemas e praças de alimentação, entretanto, deverão funcionar conforme programação de cada complexo comercial.

Confira a programação:

Boulevard Shopping Belém

03, 10 e 17/12 (Domingos)

Lojas – 10h às 22h

Praça de Alimentação – 11h às 22h

Restaurantes – 11h às 00h

18/12 (segunda)

Lojas – 10h às 22h

Praça de Alimentação – 10h às 22h

Restaurantes – 11h às 00h

19 e 20/12 (terça e quarta-feira)

Lojas – 09h às 23h

Praça de Alimentação e Lazer – 09h às 23h

Restaurantes – 11h às 00h

21, 22 e 23/12 (quinta, sexta e sábado)

Lojas – 09h às 00h

Praça de Alimentação e Lazer – 09h às 00h

Restaurantes – 11h às 00h

24/12 (domingo) - Véspera de Natal

Lojas – 09h às 19h

Praça de Alimentação e Lazer – 09h às 19h

Restaurantes – 11h às 19h

25/12 (segunda-feira) - Natal

Fechado, exceto cinema.

31/12 (domingo) - Lojas – 09h às 16h

Praça de Alimentação e Lazer – 09h às 16h

Restaurantes – 11h às 16h

01/01/24 (segunda-feira) - Ano-Novo

Fechado, exceto cinema.

Shopping Metrópole Ananindeua

15 a 23/12

– Lojas e quiosques: 9h às 23h;

– Praça de Alimentação e Lazer: 10h às 23h;

– Cinema: De acordo com a programação.

24 e 31/12

– Lojas e quiosques: 9h às 19h;

– Praça de Alimentação e Lazer: 10h às 19h;

– Cinema: De acordo com a programação.

26 a 30/12

– Lojas e quiosques: 10h às 22h;

– Praça de Alimentação e Lazer: 10h às 22h;

– Cinema: De acordo com a programação.

Obs.: Na sexta e no sábado (29 e 30) a Praça de Alimentação funcionará até as 23h.

25/12 e 01/01

Todo o shopping estará fechado

Cinema: fechado

Parque Shopping Belém

03, 10 e 17/12 (Domingos)

Lojas – 10h às 22h

Praça de Alimentação – 10h às 22h

Outback - 11h às 00h

Coffee Lovers - 09h às 00h

18, 19 e 20/12 (segunda a quarta-feira)

Lojas – 10h às 23h

Praça de Alimentação e Lazer – 10h às 23h

Outback - 11h às 00h

Coffee Lovers - 09h às 00h

21, 22 e 23/12 (quinta, sexta e sábado)

Lojas – 09h às 00h

Praça de Alimentação e Lazer – 09h às 00h

Outback - 11h às 00h

Coffee Lovers - 09h às 00h

24/12 (domingo) - Véspera de Natal

Lojas – 09h às 19h

Praça de Alimentação e Lazer – 09h às 19h

Outback - 11h às 19h

Coffee Lovers - 09h às 19h Cinema - Fechado

25/12 (segunda-feira) - Natal

Todo o Shopping estará fechado, exceto o cinema, que funcionará conforme a sua programação.

31/12 (domingo) - Véspera de Ano-Novo

Lojas – 09h às 16h

Praça de Alimentação e Lazer – 09h às 16h

Outback - 11h às 16h

Coffee Lovers - 09h às 16h

Cinema - Fechado

01/01/24 (segunda-feira) - Ano-Novo

Todo o Shopping estará fechado, exceto cinema, que funcionará conforme a sua programação.

Shopping Bosque Grão-Pará

24/12 (domingo) - Véspera de Natal

Lojas e Quiosques – 9h às 19h

Praça de Alimentação – 9h às 19h

Lazer e entretenimento – 9h às 19h

Cinema, Teatro, Restaurantes, Academia e Crossfit - Conforme a programação

25/12 (segunda-feira) - Natal

Lojas – Fechadas

Cinema – Conforme Programação

Restaurantes – Facultativo

31/12 (domingo) - Véspera de Ano-Novo

Lojas e Quiosques – 9h às 16h

Praça de Alimentação – 9h às 16h

Lazer e entretenimento – 9h às 16h

Cinema, Teatro, Restaurantes, Academia e Crossfit - Conforme a programação

01/01/2024 (segunda-feira) - Ano-Novo

Lojas – Fechadas

Cinema – Conforme Programação

Restaurantes – Facultativo

Shopping Castanheira

18 a 23/12

O shopping terá horário especial, com lojas, Praça de Alimentação e cinema funcionando das 9h às 23h.

24/12 (domingo) - Véspera de Natal

Lojas e Praça de Alimentação - Das 9h às 19h.

25/12 (segunda-feira) - Natal

Fechado.

31/12 (domingo) - Véspera de Ano-Novo

Lojas e Praça de Alimentação - Das 9h às 16h.

01/01/2024 (segunda-feira) - Ano-Novo

O shopping estará fechado.