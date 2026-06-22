Corpo de Oliver Tree é repatriado aos Estados Unidos após morte em acidente de helicóptero

O corpo do cantor norte-americano Oliver Tree foi repatriado para os Estados Unidos após sua morte em um acidente de helicóptero ocorrido no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela equipe do artista por meio das redes sociais no último domingo (21).

Em uma publicação direcionada aos fãs, os representantes do cantor informaram que Oliver Tree já está de volta ao estado da Califórnia, onde será realizado o processo de despedida junto à família e amigos próximos. “Oliver está agora de volta à Califórnia, onde pode finalmente descansar”, destacou a equipe em um trecho da nota compartilhada nas plataformas digitais.

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Além de agradecer as inúmeras mensagens de carinho e solidariedade recebidas nos últimos dias, a equipe também anunciou a criação de uma fundação idealizada pelo próprio artista. Segundo o comunicado, a organização foi registrada em testamento e deverá iniciar suas atividades nos próximos meses.

Batizada de “O Subsídio Extremamente Épico do Dr. Oliver Tree para Bebês Gênios”, a iniciativa terá como foco o incentivo à arte, à criatividade e ao desenvolvimento de novos talentos. A proposta é financiar projetos artísticos e apoiar criadores em diferentes áreas culturais ao longo dos próximos anos.

Acidente

Oliver Tree foi a última vítima do acidente de helicóptero a ser identificada e liberada pelo Instituto Médico Legal (IML). Após a conclusão dos procedimentos periciais e burocráticos, o corpo do artista foi encaminhado para repatriação aos Estados Unidos.

Aos 32 anos, o cantor norte-americano estava no Brasil como parte de sua turnê mundial. No último dia 6 de junho, ele se apresentou em São Paulo e tinha compromissos marcados na Europa nas semanas seguintes. O primeiro show da nova etapa da turnê estava previsto para ocorrer em Lisboa, Portugal, no dia 1º de julho.

A notícia da repatriação encerra uma etapa dos procedimentos envolvendo o traslado internacional do corpo do cantor e marca o início das homenagens planejadas por familiares, amigos e admiradores nos Estados Unidos. Até o momento, as circunstâncias que levaram à queda da aeronave seguem sob investigação das autoridades responsáveis.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)