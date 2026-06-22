VÍDEO: cantor comove a web após fazer show para duas pessoas em festa junina

Um vídeo gravado durante os festejos juninos de Ubaitaba, no sul da Bahia, transformou o cantor Ronny Seresteiro em um dos assuntos mais comentados das redes sociais nos últimos dias. As imagens mostram o artista se apresentando para apenas duas pessoas durante a abertura do São João da cidade, realizada na última quinta-feira (18).

No vídeo, as únicas espectadoras em frente ao palco eram a mãe e uma tia do cantor, enquanto o espaço destinado ao público permanecia praticamente vazio. Apesar da situação inusitada, Ronny encarou o momento com naturalidade e afirmou que se apresentou com a mesma dedicação que teria diante de milhares de pessoas.

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"Faço por amor. Para mim, ali tinha milhões de pessoas", declarou o artista em entrevista à TV Santa Cruz.

Segundo Ronny Seresteiro, que atua há mais de 15 anos na música e também trabalha como agente comunitário de saúde há quase três décadas, o horário da apresentação pode ter influenciado na baixa presença do público. O show começou por volta das 20h, momento em que muitos moradores ainda estavam encerrando o expediente, fechando comércios ou se preparando para participar da programação junina.

A repercussão do caso nas redes sociais também reacendeu discussões sobre a valorização dos artistas locais. Morador de Ubaitaba, Ronny foi responsável por abrir a programação do São João da cidade e recebeu apoio de internautas, que elogiaram sua postura e destacaram a importância de incentivar os talentos da própria região.

Mesmo com a plateia reduzida, o cantor garantiu que nunca mediu a importância de uma apresentação pela quantidade de pessoas presentes. "Minha paixão pela música é maior do que qualquer circunstância", resumiu.