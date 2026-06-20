Febre do Morango do Amor completa 1 ano e deixa legado em vendas e empreendimentos

A internet é um ambiente fértil para o surgimento de tendências que influenciam a moda, o comportamento, as gírias e até o consumo de alimentos. Em 2025, um fenômeno específico chamou atenção no setor de confeitaria: o “Morango do Amor”, doce que viralizou nas redes sociais e provocou uma corrida por encomendas em docerias de diferentes regiões do país.

Em Belém, o movimento também ganhou força e impactou diretamente os negócios da empresária Andrezza Guerra, da doceria Villa Doce. Em meio à alta demanda, a empresa chegou a registrar mais de 600 pedidos do produto em um único dia.

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Demanda impulsionada pela viralização

Segundo Andrezza, o crescimento da procura foi intenso durante o auge da tendência. “Lembro até hoje de abrir o nosso site e encontrar mais de 600 morangos do amor encomendados para o dia seguinte”, afirmou.

Ela destaca que a empresa já trabalhava com o produto desde 2017, o que ajudou a lidar com o aumento da demanda. “Quando ele viralizou, já tínhamos experiência e um produto consolidado, o que nos permitiu atender com mais segurança e qualidade”, disse.

Internautas compartilhavam vídeos reproduzindo a receita do Morango do Amor (O Liberal/ Ivan Duarte) Internautas compartilhavam vídeos reproduzindo a receita do Morango do Amor (O Liberal/ Ivan Duarte)

A empresária afirma que a tendência resultou em aumento das vendas e na ampliação da base de clientes. Parte do público conheceu a doceria por meio do produto viral e passou a consumir outras opções do cardápio. “Muita gente veio pelo morango do amor e acabou conhecendo outros produtos da nossa loja”, relatou.

Permanência do produto e novas tendências

O crescimento do produto foi impulsionado principalmente por plataformas como Instagram e TikTok, onde o apelo visual do doce contribuiu para a rápida disseminação dos conteúdos.

Mesmo após o fim da febre nas redes sociais, o produto segue no portfólio da empresa, ainda com demanda, embora em menor volume. “Hoje a procura é menor do que no auge da febre, mas ele continua tendo uma boa saída”, afirmou.

Andrezza aposta em nova versão do produto, a torta de Morango do Amor (O Liberal/ Ivan Duarte) Andrezza aposta em nova versão do produto, a torta de Morango do Amor (O Liberal/ Ivan Duarte)

Além disso, o doce passou a integrar novas criações, como a Torta de Morango do Amor, incluída em festivais de fatias promovidos pela doceria. Segundo Andrezza, o setor segue apostando em produtos com forte apelo visual e novas experiências de consumo.

Aprendizados com o fenômeno

Para a empresária, a experiência reforçou a importância de acompanhar tendências e estar preparada para lidar com picos de demanda. “A principal lição foi estar atenta às novidades e preparada”, disse.

Ela também destaca o papel da presença digital na consolidação da marca e na fidelização de clientes. “O que mantém o cliente não é apenas a tendência, mas a experiência que ele tem com a empresa", concluiu.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia