Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Febre do Morango do Amor completa 1 ano e deixa legado em vendas e empreendimentos

Crescimento do produto foi impulsionado principalmente por plataformas como Instagram e TikTok

Thaline Silva*
fonte

A empresária Andrezza Guerra chegou a ter 600 pedidos de morango em um único dia (O Liberal/ Ivan Duarte)

A internet é um ambiente fértil para o surgimento de tendências que influenciam a moda, o comportamento, as gírias e até o consumo de alimentos. Em 2025, um fenômeno específico chamou atenção no setor de confeitaria: o “Morango do Amor”, doce que viralizou nas redes sociais e provocou uma corrida por encomendas em docerias de diferentes regiões do país.

Em Belém, o movimento também ganhou força e impactou diretamente os negócios da empresária Andrezza Guerra, da doceria Villa Doce. Em meio à alta demanda, a empresa chegou a registrar mais de 600 pedidos do produto em um único dia.

VEJA MAIS 

image Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém
Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

image Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém
Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

Demanda impulsionada pela viralização 

Segundo Andrezza, o crescimento da procura foi intenso durante o auge da tendência. “Lembro até hoje de abrir o nosso site e encontrar mais de 600 morangos do amor encomendados para o dia seguinte”, afirmou.

Ela destaca que a empresa já trabalhava com o produto desde 2017, o que ajudou a lidar com o aumento da demanda. “Quando ele viralizou, já tínhamos experiência e um produto consolidado, o que nos permitiu atender com mais segurança e qualidade”, disse.

imageInternautas compartilhavam vídeos reproduzindo a receita do Morango do Amor (O Liberal/ Ivan Duarte)

A empresária afirma que a tendência resultou em aumento das vendas e na ampliação da base de clientes. Parte do público conheceu a doceria por meio do produto viral e passou a consumir outras opções do cardápio. “Muita gente veio pelo morango do amor e acabou conhecendo outros produtos da nossa loja”, relatou.

Permanência do produto e novas tendências

O crescimento do produto foi impulsionado principalmente por plataformas como Instagram e TikTok, onde o apelo visual do doce contribuiu para a rápida disseminação dos conteúdos.

Mesmo após o fim da febre nas redes sociais, o produto segue no portfólio da empresa, ainda com demanda, embora em menor volume. “Hoje a procura é menor do que no auge da febre, mas ele continua tendo uma boa saída”, afirmou.

imageAndrezza aposta em nova versão do produto, a torta de Morango do Amor (O Liberal/ Ivan Duarte)

Além disso, o doce passou a integrar novas criações, como a Torta de Morango do Amor, incluída em festivais de fatias promovidos pela doceria. Segundo Andrezza, o setor segue apostando em produtos com forte apelo visual e novas experiências de consumo.

Aprendizados com o fenômeno

Para a empresária, a experiência reforçou a importância de acompanhar tendências e estar preparada para lidar com picos de demanda. “A principal lição foi estar atenta às novidades e preparada”, disse.

Ela também destaca o papel da presença digital na consolidação da marca e na fidelização de clientes. “O que mantém o cliente não é apenas a tendência, mas a experiência que ele tem com a empresa", concluiu. 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

morango do amor

Viralizou

Vendas
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

projetos ferroviários

Governo planeja entregar 4 editais de leilão de ferrovias, uma delas no Pará

Editais devem ser entregues ao Tribunal de Contas da União (TCU) até fim de 2026, diz ministro

20.06.26 20h32

COMBUSTÍVEL

Mistura de etanol na gasolina vai subir para 32%, diz Alckmin

Nova medida passa a valer na próxima quarta-feira (24) com a promessa de reduzir o preço final para o consumidor

20.06.26 14h14

Lembra dele?

Febre do Morango do Amor completa 1 ano e deixa legado em vendas e empreendimentos

Crescimento do produto foi impulsionado principalmente por plataformas como Instagram e TikTok

20.06.26 7h00

CONTA DE ÁGUA

Cosanpa abre novo ponto em Belém para negociação de débitos com descontos de até 90%

Unidade em São Brás atende consumidores com pendências referentes ao período em que a companhia operava os serviços de água e esgoto em diversos municípios paraenses

19.06.26 17h58

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Saiba como trocar eletrodomésticos por Pix, em Belém

Veja como funciona a entrega de geladeiras e fogões, entre outros objetos, no bairro da Condor

17.06.26 21h11

CASA PRÓPRIA

Leilões e venda direta da Caixa oferecem imóveis com grandes descontos no Pará

As principais oportunidades são nas modalidades de Leilão e compra direta online. As duas podem ser conferidas no site da Caixa

15.06.26 7h45

BEM-ESTAR ANIMAL

Comercialização de animais tem novas regras em lei sancionada no Pará; entenda

Nova norma estadual proíbe venda em eventos de rua e exige idade mínima de 120 dias para cães e gatos

17.06.26 14h49

BENEFÍCIO SOCIAL

PIS/Pasep 2026: novo pagamento será liberado nesta segunda (15); veja quem pode receber

O valor representa uma importante fonte de renda extra para muitas famílias brasileiras

15.06.26 15h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda