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Economia

Cosanpa abre novo ponto em Belém para negociação de débitos com descontos de até 90%

Unidade em São Brás atende consumidores com pendências referentes ao período em que a companhia operava os serviços de água e esgoto em diversos municípios paraenses

Da Redação
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Campanha de regularização oferece descontos de até 90% sobre juros e multas, além de canais de atendimento presencial e virtual (Foto: Divulgação/Agência Pará)

Consumidores que possuem débitos com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) já podem procurar um novo ponto de atendimento exclusivo para negociação de dívidas em Belém. A unidade está funcionando na avenida José Bonifácio, Nº. 404, no bairro de São Brás, e foi criada para facilitar a regularização de contas referentes ao período em que a estatal era responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em municípios que atualmente são atendidos pela concessionária Águas do Pará.

A campanha informou que oferece condições especiais para quitação dos débitos, incluindo descontos de até 90% sobre juros, multas e correção monetária. Quem optar pelo pagamento à vista poderá obter abatimento de até 40% sobre o valor da dívida. 

De acordo com o presidente da companhia, Dilson Júnior, a iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços de regularização financeira. “Nossa meta é garantir que os usuários tenham um atendimento adequado, com orientação e alternativas para regularizar sua situação junto à Companhia”, afirmou.

Atendimento

Na Região Metropolitana de Belém (RMB), podem ser negociadas contas com vencimento até agosto de 2025 nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. Já nos demais municípios anteriormente atendidos pela Cosanpa, a negociação contempla débitos gerados até o período em que a companhia permaneceu responsável pela operação dos serviços, antes da transferência para a Águas do Pará.

O diretor financeiro da Cosanpa, Vitor Borges, destaca que as condições oferecidas podem facilitar a quitação das pendências: “Os descontos sobre juros, multas e correção monetária, aliados às facilidades de negociação, representam uma oportunidade para que os usuários possam quitar suas pendências de forma mais acessível. Com isso, o consumidor regulariza sua situação financeira e evita que seu nome seja negativado em decorrência desses débitos”.

Canais

Além do atendimento presencial, os consumidores podem obter informações e negociar débitos pelo WhatsApp, no número (91) 98886-7456.

A companhia também mantém canais para recebimento de reclamações, denúncias, solicitações e sugestões. Os registros podem ser feitos junto à Ouvidoria da Cosanpa pelo telefone (91) 98886-7386, pelo e-mail ouvidoria@cosanpa.pa.gov.br ou por meio do Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias do Pará (Sigo).

Prazos

A Cosanpa informou ainda que os débitos passíveis de negociação variam conforme o município e o período em que a companhia permaneceu responsável pela prestação dos serviços.

Em Belém, Ananindeua e Marituba, podem ser negociadas contas com vencimento até agosto de 2025. Em Santarém, o prazo alcança débitos vencidos até março de 2026. Nos municípios de Itaituba, Alenquer, Monte Alegre, Óbidos, Prainha, Terra Santa e Faro, entram na negociação contas vencidas até abril de 2026.

Já em Breves, Anajás, Salinópolis, São Félix do Xingu e Conceição do Araguaia, podem ser regularizadas contas com vencimento até dezembro de 2025. Nos demais municípios anteriormente atendidos pela companhia, a campanha contempla débitos vencidos até novembro de 2025.

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