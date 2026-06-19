Projeto Carajás Serra Sul completa 10 anos e amplia produção de minério de ferro no sudeste do Pará

A mina de Carajás Serra Sul (S11D), uma das operações de minério de ferro da Vale, se prepara para completar uma década de funcionamento com uma nova etapa de expansão prevista para ser concluída ainda neste ano, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. A ampliação deve acrescentar 20 milhões de toneladas por ano à capacidade atual da unidade, que hoje produz até 100 milhões de toneladas anuais.

Inaugurada em 2016, a operação tornou-se um dos principais ativos da companhia na produção de minério de ferro de alto teor. O empreendimento utiliza tecnologias voltadas à redução de impactos ambientais, como o sistema de transporte por correias, que diminui a circulação de caminhões, e o beneficiamento a seco, sem utilização de água ou barragens de rejeitos.

Com investimentos estimados em US$ 2,8 bilhões, as obras da expansão já ultrapassaram 80% de execução. O projeto inclui a construção de um novo transportador de correia de longa distância, a abertura de novas áreas de lavra e a ampliação das estruturas de beneficiamento e manutenção.

Segundo o diretor de Operações de Carajás Serra Sul, Danilo Goldoni, a experiência acumulada ao longo da última década consolidou um novo modelo de exploração mineral.

“O S11D provou que é possível operar em grande escala com baixo impacto. Ao longo desses anos, a unidade consolidou um modelo que alia inovação, eficiência e responsabilidade ambiental, com resultados concretos para a mineração e para o território onde está inserida”, afirmou.

A expansão ocorre em um momento em que a empresa busca ampliar a oferta de minério com maior teor de ferro, produto considerado estratégico para a indústria siderúrgica global.

Arrecadação

O avanço da atividade mineral também ampliou a arrecadação pública em Canaã dos Carajás. Dados divulgados pela companhia apontam que as operações de minério de ferro e cobre no município geraram aproximadamente R$ 1,2 bilhão em Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) em 2025. Em 2016, o valor registrado havia sido de R$ 28 milhões.

Nos últimos dez anos, a arrecadação proveniente da mineração alcançou cerca de R$ 9 bilhões para os governos federal, estadual e municipal. No mesmo período, o município recebeu aproximadamente R$ 1,3 bilhão em Imposto Sobre Serviços (ISS).

O aumento das receitas ajudou a transformar o perfil econômico da cidade, que passou por um acelerado processo de crescimento populacional e expansão urbana.

Transformação

Para empresários locais, o projeto S11D teve papel decisivo nesse processo. Presidente da Associação Comercial de Canaã dos Carajás (Acciaca), Luís Coelho acompanha a evolução do município desde a fase de implantação da mina.

“Desde 2014, quando iniciou a implantação do projeto S11D, até a sua operação em 2016, foi um pico de crescimento que nunca diminuiu até hoje. O S11D foi um grande fator para o desenvolvimento de Canaã dos Carajás. Promoveu uma injeção na economia e, sem dúvida, foi um dos aspectos mais importantes para a cidade”, disse.

Moradores das comunidades próximas às operações também relatam mudanças na infraestrutura local. Presidente da Associação de Moradores da Vila Ouro Verde, Rubens Barbosa afirma que a chegada do empreendimento trouxe melhorias em diferentes áreas.

“Com a implantação do S11D, foi possível perceber uma evolução e melhora em diversos setores dentro da comunidade, tais como pavimentação das estradas, saúde e educação”, declarou.

Além da atividade mineral, a empresa mantém parcerias voltadas para áreas como educação, saúde, assistência social e qualificação profissional. Também são desenvolvidas iniciativas voltadas à diversificação econômica da região, com apoio a atividades como agricultura, pecuária, apicultura e produção têxtil.