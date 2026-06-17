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Economia

Saiba como trocar eletrodomésticos por Pix, em Belém

Veja como funciona a entrega de geladeiras e fogões, entre outros objetos, no bairro da Condor

O Liberal
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Iniciativa em Belém quer contribuir para a redução do descarte irregular de resíduos e gerar renda extra para a população (Foto: Bruno Cecim / Agência Pará)

Em Belém, a partir de agora, geladeiras, fogões, freezers, micro-ondas e máquinas de lavar passam a ter um destino adequado e ainda podem gerar uma renda extra para moradores da capital paraense. A prefeitura inaugurou, nesta quarta-feira (17), um novo galpão da Estação Preço de Fábrica, na travessa Padre Eutíquio, no bairro da Condor, ampliando a estrutura do projeto que remunera, via PIX, a entrega de materiais recicláveis. 

O novo galpão foi criado para receber os chamados eletrodomésticos da linha branca e grandes volumes de recicláveis. Na Praça Princesa Isabel, já funciona o ‘Hub da Praça’, que vai continuar recebendo materiais de até 100 quilos. A unidade da travessa Padre Eutíquio se destina, então, exclusivamente para cargas acima deste limite.

Conforme a secretaria municipal Executiva de Inclusão Produtiva (Sezel), a iniciativa quer reduzir o descarte irregular de resíduos. Também, contribui com a rede de catadores e cooperativas da cidade, que passam a contar com um local adequado para descarte e comercialização de grandes cargas de recicláveis.

Para Jonas de Jesus, coordenador da cooperativa Concaves, o espaço representa um avanço para a categoria. “É importante ter um espaço fixo como esse para que a população descarte de forma correta o material que não é mais utilizado. Também é essencial que os catadores tenham um local como este para entregar os materiais e obter uma renda extra”, destacou.

Como funciona o Hub do Pix 

O Hub do Pix vai funcionar, das 8h às 17h, na travessa Padre Eutíquio, na Condor. A pessoa que entregar eletrodomésticos da linha branca para reciclagem e reaproveitamento, será remunerada. O processo é simples: o cidadão realiza um cadastro, entrega os resíduos em um dos pontos de coleta, acompanha a pesagem e recebe o valor correspondente por PIX.

Atualmente, o programa recebe materiais como plástico, papel, papelão, vidro e outros recicláveis. Desde o início das atividades, em novembro de 2025, já foram registradas mais de 8,6 mil entregas, totalizando mais de 250 toneladas de materiais recicláveis e mais de R$ 160 mil repassados à população.

Serviço:

Hub do Pix – Unidade Condor, novo espaço de armazenamento da Estação Preço de Fábrica

Horário: das 8h às 17h

Local: travessa Padre Eutíquio, bairro da Condor, em Belém

Materiais recebidos: geladeiras, fogões, micro-ondas e outros materiais aceitos pelo programa.

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