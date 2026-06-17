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Economia

BC: Copom reduz taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, como esperado pelo mercado

Juros já caíram 0,75 ponto porcentual desde março, quando o BC começou um 'ciclo de calibração'

Estadão Conteúdo
fonte

Banco Central faz o terceiro corte consecutivo (Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central diminuiu a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, de 14,50% para 14,25% ao ano, nesta quarta-feira, 17. A decisão foi unânime e ficou em linha com a expectativa de 39 das 49 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Foi o terceiro corte consecutivo. Os juros já caíram 0,75 ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" cautelosa da política monetária, em meio às incertezas sobre os impactos da guerra do Irã na cadeia global de suprimentos, os preços de commodities e a própria inflação.

Antes, o Copom manteve a Selic em 15% - o maior nível em quase duas décadas - por dez meses seguidos, de junho de 2025 até março de 2026.

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BC/COPOM/JUROS/DECISÃO
Economia
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