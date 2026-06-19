Durigan: não há outra solução para o BRB além da que foi tomada com aporte do GDF

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta sexta-feira, 19, que não há outra solução para os problemas de patrimônio do Banco de Brasília (BRB) além do acordo firmado para que o governo do Distrito Federal (GDF) possa tomar um empréstimo para capitalizar a instituição.

O governo distrital vem buscando um empréstimo do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para capitalizar o BRB. Um acordo intermediado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desenhou a operação de forma que um consórcio de grandes bancos ofereça uma garantia ao FGC, que por sua vez ofertaria os recursos.

No entanto, há dificuldades para convencer as instituições financeiras a ofertar essas garantias, inclusive porque o BRB passa por problemas graves causados pelo seu envolvimento com o Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025.

"Se não há entendimento político no GDF pra uma privatização, os atores privados estão dizendo, então carece segurança jurídica para eu botar dinheiro e comprar um banco que depois pode ser questionado. O aval da União para o empréstimo está fora da mesa. Me parece a única solução viável que o próprio GDF adote as providências, porque é da sua responsabilidade, e reconstrua o futuro do BRB", disse Durigan.