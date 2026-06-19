Copa do Mundo movimenta bares e restaurantes de Belém para transmissão dos jogos

A Copa do Mundo já movimenta bares e restaurantes em Belém. Além de reunir torcedores para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira, a competição tem impulsionado estratégias para atrair clientes e aumentar o consumo nos estabelecimentos durante o torneio.

Dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostram que 52% dos empreendimentos decidiram transmitir as partidas. Entre eles, 80% esperam aumento na circulação de clientes ao longo da competição, com projeção de crescimento de até 20% no movimento.

Na capital paraense, alguns estabelecimentos investem em decoração temática, promoções, brindes e cardápios especiais para aproveitar o clima da Copa e atrair o público nos dias de jogos.

Bares e restaurantes apostam em ações para atrair torcedores

No Engenho Cozinha Brasileira, a movimentação já acompanha o calendário da Copa. As unidades do restaurante transmitem os jogos da Seleção Brasileira e promovem ações especiais para os clientes, incluindo brindes e um drinque temático criado para o período da competição.

“A Copa do Mundo sempre cria um clima especial nos restaurantes. Na última edição, percebemos um ambiente muito positivo entre os clientes, com famílias e grupos de amigos escolhendo o restaurante para acompanhar os jogos. Neste ano, buscamos repetir essa experiência e oferecer um ambiente acolhedor para quem quer torcer e celebrar”, afirma o gerente do restaurante, Mateus Ribeiro.

Segundo a pesquisa da Abrasel, 57% dos estabelecimentos que transmitem os jogos também adotam estratégias específicas para ampliar o fluxo de consumidores durante o campeonato.

Entre as ações mais citadas pelos empresários estão:

Decoração temática;

Promoções durante os jogos;

Brindes para clientes;

Cardápios especiais;

Cartas exclusivas de bebidas.

Estabelecimentos apostam no aumento do fluxo de clientes

Para Mateus Ribeiro, a proposta é oferecer mais do que a transmissão das partidas. “Queremos proporcionar uma experiência completa. Além da gastronomia, estamos preparando ações especiais e um drinque temático para tornar os momentos dos jogos ainda mais marcantes para os nossos clientes”, destaca.

Com a expectativa de aumento na procura nos horários que antecedem as partidas, a orientação é que os torcedores cheguem com antecedência para garantir lugar e aproveitar a programação preparada para o período da Copa.

Veja horário e locais de transmissão dos jogos

Engenho Cozinha Brasileira

Transmissão dos jogos da Copa do Mundo;

Exibição de Brasil x Haiti: quinta-feira (19), às 21h30;

quinta-feira (19), às 21h30; Boulevard Shopping Belém (Piso 1);

Shopping Pátio Belém (Piso L2).