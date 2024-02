Lúcio Mauro Filho lamenta a morte da mãe, Lú Barbalho

Ray Luiza Araujo Barbalho, carinhosamente chamada por Dona Lú, mãe do ator Lúcio Mauro Filho, morreu na última sexta-feira (16). A notícia foi dada pelo próprio filho em seu perfil no Instagram nesta sexta (23), uma semana depois do falecimento da genitora. O ator é filho de Dona Lú com o saudoso Lúcio Mauro, que era paraense e tio do senador Jader Barbalho, pai do atual governador do Pará, Helder Barbalho.

Em um texto homenageando a mãe, Lúcio Mauro Filho disse que a “passagem de Dona Lú por esse plano, foi um verdadeiro Carnaval”. “Um coração gigante como uma quadra, daquelas que cabe uma comunidade inteira. Essa comunidade fez de sua despedida uma grande celebração de afeto e acolhimento, que nós jamais esqueceremos. Dona Lú foi uma campeã”, disse ele.

“Imbatível no quesito proteger, no cuidar. Cuidou dos filhos, dos netos, dos filhos que não eram dela, cuidou dos amigos da família toda e claro, do seu companheiro, o velho Lúcio, até o fim, com muita valentia. Mas doeu. Doeu muito acompanhar a apoteose de seu grande amor. Os Carnavais foram perdendo o encanto. Para nós que por aqui ficamos, vai ser difícil sair dessa longa quarta-feira de cinzas. Pra vencer a tristeza, só celebrando a alegria que ela representava. Me ensinou a ser humano”, continuou.

Jogou cinzas do pai em Belém

Lúcio Mauro Filho foi um convidado especial da Varanda de Nazaré, promovida pela cantora paraense Fafá de Belém, no Círio de Nazaré realizado no ano passado. Durante a estadia, ele despejou as cinzas do pai, que morreu no dia 11 de maio de 2019, no Rio de Janeiro, e também era ator, aos pés de uma Samaúma de grande porte, na região das ilhas de Belém.

Quem era Lúcio Mauro?

Lúcio Mauro ficou bastante pelas atuações que fazia em programas humorísticos de televisão, principalmente nos de Chico Anysio. Junto do comediante cearense, Lúcio Mauro teve dois personagens emblemáticos: Aldemar Vigário e Da Júlia.

O ator paraense era irmão do político paraense e empresário radialista Laércio Wilson Barbalho. Com Dona Lú, Ray Luiza Araujo Barbalho, ele se casou em 1974. Ao longo dos mais de 40 anos de relacionamento, os dois tiveram três filhos: Luciane Maria, Lúcio Mauro Filho e Luanna Barbalho.