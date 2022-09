Lúcio Mauro Filho revela quem do elenco pediu o fim de ‘A Grande Família’

Durante uma entrevista na última terça-feira (20), Lúcio Mauro Filho fez algumas revelações sobre os bastidores de “A Grande Família”, da Globo. O ator e músico, que interpretou o “Tuco”, contou o que aconteceu para o seriado chegar ao fim após ficar no ar por cerca de 13 anos.

VEJA MAIS

Lúcio Mauro declarou que foi o primeiro a sugerir o fim da série, pois desejava se dedicar a outros projetos. “Fazíamos sempre uma reunião anual no início do ano. Eu nunca falava nada, mas, na reunião de dez anos, falei: ‘Estamos pensando em terminar alguma hora?’ Fiz a pergunta proibida. Ficou um clima! Aí o (Marco) Nanini virou e disse: ‘Acho que ainda tem lenha para queimar’. Fiquei muito sem graça”, contou.

Após a reunião, Lúcio Mauro disse que foi apoiado por Marieta Servero, que viveu Dona Nenê. “Saindo dali (da reunião), liguei para a Marieta e perguntei: ‘Falei alguma coisa errada?’ Ela disse: ‘Meu filho, você tocou no assunto proibido! Mas acho que concordo com você’”, disse ele.

No ano seguinte, o assunto voltou à tona na tradicional reunião e a protagonista também sugeriu o fim de ‘A Grande Família’. “Aí a Marieta falou assim: ‘gente, se o Lucinho, que tá fazendo 40, está um pouco agoniado com o que vai fazer depois disso aqui, eu, que vou fazer 70, fiquei pensando e, realmente, quero fazer outras coisas. Não quero virar vovó pra sempre’”, revelou o ator.

Em 2014, dois anos depois e após 14 temporadas, o programa chegou ao fim. Para Lúcio Mauro, a conclusão do trabalho no seriado foi uma sensação de dever cumprido e de gratidão. “Nós escrevemos um belo capítulo da história da TV brasileira. E a prova disso é eu chegar, abrir essa porta (do estúdio) e vocês falarem: ‘Tuquinho!’. Um carinho eterno (dos fãs). Nós lutamos pela qualidade daquele programa do primeiro ao último dia”, afirmou.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)