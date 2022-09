Marcos Oliveira é humilhado na web ao fazer rifa para pagar despesas: ‘como isso dói’

Após ser vítima de ofensas e piadas nas redes sociais, o ator Marcos Oliveira, que interpretou o ‘Beiçola’ na série ‘A Grande Família’, da TV Globo, desabafou no Instagram. Desempregado e em meio a um tratamento médico, ele realizou a rifa de um celular que ganhou de um amigo, que servirá para arcar com despesas pessoais enquanto não pode voltar aos palcos.

Aos 66 anos, o ator contou, no último domingo (18), que foi humilhado por internautas e destacou que só fez a rifa devido estar precisando de dinheiro. “Eu, sinceramente, não sei porque as pessoas vêm falando tão mal da rifa, da marca do telefone, julgando e falando tantas coisas para me deixarem triste e para baixo. Ganhei o telefone do Felipe Peres para vender, justamente para eu não ficar apenas pedindo e pedindo. Até então, isso não é vergonha, mas enfim... Se você não tem condições de dar R$ 50, pode dar R$ 20. O importante é vocês participarem”, escreveu Marcos.

Na declaração, ele comentou sobre o tratamento que está fazendo. “Gente, peço que parem de falar ou fazer graça com a minha dor. Só eu sei o que estou passando. É muito dolorido ver certo tipo de comentários. Espero que ninguém da família de vocês passe por isso, essa fístula que tenho. Como isso dói. Eu, Marcos Oliveira, quero muito voltar a trabalhar. A caminhada é longa, mas a cura existe e já está em processo!”, completou o artista.

A publicação recebeu vários comentários carinhosos de amigos, fãs e seguidores do ator. A atriz Guta Stresser, que foi colega de elenco de Marcos na TV, também deixou uma mensagem. “Querido, você merece todo o respeito e amor, acolhimento em sua dor e muita gratidão por já ter dado a todos tanta alegria e satisfação com seu trabalho”, disse ela.

Nesta quarta-feira (21), Marcos Oliveira voltou às redes sociais e publicou um vídeo para falar sobre o seu estado de saúde e agradecer ao carinho. Há dois meses, o ator passou por uma cirurgia na fístula da uretra e está em tratamento.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)