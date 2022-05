Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', pede ajuda para 'sobreviver'; vídeo

O ator Marcos Oliveira (66), conhecido por interpretar o “Beiçola” em “A Grande Família” publicou dois vídeos, nos dias 28 e 29 de maio, em que pede ajuda para “sobreviver”. Marcos está com uma fístula na uretra, que lhe tirou dos palcos desde dezembro de 2021. O ator está na fila para realizar uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde e diz sentir muita dor.

No primeiro vídeo, Marcos Oliveira pede ajuda e explica que ainda não realizou a cirurgia por estar com a glicemia muito alta. Nos comentários, Tatá Werneck contacta o ator e lhe diz: “Amor DM”, pedindo para Marcos checar suas mensagens privadas. No segundo vídeo, Marcos explica que a cirurgia em hospitais particulares custa R$ 200 mil, mais internação, mas que Tatá está “vendo se consegue”. Confira o vídeo:

O ator continua dizendo que, independente disso, precisa de ajuda para “sobreviver”. Ele explica que está recebendo ajuda nos valores de um real, cinco reais, até mil reais. Mas que precisa da ajuda de todos, independente do valor. Marcos Oliveira disponibilizou sua chave pix, que é o número de seu telefone, e pede para que as pessoas não mandem mensagem, porque está com muita dor e não consegue responder a todos.

“Eu preciso pagar meu aluguel, dar comida pras minhas filhas [se referindo às três cadelas que cuida]”, explicou o ator que interpretou Beiçola. Marcos também afirma que quer resolver tudo o mais rápido possível para poder voltar a trabalhar, “eu preciso do trabalho, se não, não tem condição de viver”, disse.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)