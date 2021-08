Lúcio Mauro Filho comandará quadro musical com Marcos Mion no novo Caldeirão

O novo Caldeirão está com tudo preparado para a estreia do novo apresentador, Marcos Mion, no dia 4 de setembro. Entre as novidades, o programa terá um quadro comandado pelo ator Lúcio Mauro Filho. As informações são do Metrópoles.

Chamado de “Sobe o Som”, a atração vai colocar duas duplas frente à frente para adivinhar músicas ouvindo apenas partes das melodias. E Lúcio será o vocalista da banda.

Entre as novidades do programa, o Caldeirão também contará com o quadro “Isso a Globo Mostra”. Mion vai analisar cenas curiosas e engraçadas de programas da globo, baseado no que ele fazia na MTV e na Record TV.