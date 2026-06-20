Dua Lipa abre álbum do casamento com Callum Turner e mostra detalhes da cerimônia na Itália

Duas semanas após oficializar a união com o ator britânico Callum Turner, a cantora Dua Lipa compartilhou neste sábado (20) as primeiras fotos da festa de casamento realizada na Sicília, na Itália. As imagens foram publicadas em seu perfil no Instagram e mostram detalhes da celebração, que aconteceu entre os dias 4 e 6 de junho, na histórica Villa Valguarnera, nos arredores de Palermo.

Nas fotos, a artista aparece em clima romântico ao lado do marido e revela detalhes do vestido escolhido para a ocasião. A peça branca, assinada pela grife Chanel, tinha plumas e deixava as costas à mostra. Já Callum Turner apostou em um terno clássico com uma flor vermelha no bolso do paletó.

VEJA MAIS

Além dos registros do casal, as imagens mostram momentos da recepção, o cenário da propriedade italiana e convidados aproveitando a festa. Em uma das fotos, o ator aparece abrindo uma garrafa de champanhe durante a comemoração.

Confira as fotos:

Romance começou em 2024

Dua Lipa e Callum Turner assumiram o relacionamento em 2024. Cerca de um ano depois, anunciaram o noivado. O casal oficializou a união no civil em 31 de maio de 2026 e, poucos dias depois, promoveu uma celebração para familiares e amigos na Itália.

O fim de semana festivo reuniu convidados famosos, entre eles a cantora Charli XCX e o estilista Simon Porte Jacquemus.