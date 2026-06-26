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Espetáculo gratuito 'Diversidade Cultural' de estudantes da rede municipal é apresentado em Belém

Produzida pelo projeto Música na Escola, a montagem promove a inserção de jovens do ensino fundamental e da Ejai em equipamentos culturais tradicionais

O Liberal
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Alunos da rede pública de Belém levam debates de sociologia para os palcos em espetáculo gratuito 'Diversidade Cultural' (Divulgação)

O Teatro Waldemar Henrique, recebe nesta sexta-feira (26), às 18h, o espetáculo “Diversidade Cultural”. A montagem gratuita é encenada por estudantes da rede pública municipal e reúne apresentações de música, teatro e dança voltadas para reflexões sobre identidade, cidadania, direitos humanos, juventude, desigualdade social e meio ambiente.

A iniciativa integra o projeto Música na Escola, idealizado pelo sociólogo e mestre em Ciência Política John Souza. Desenvolvido originalmente em salas de aula municipais, o projeto busca dinamizar o ensino de sociologia para alunos do ensino fundamental e da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai).

A metodologia aplicada propõe a conversão de debates sociológicos em expressões artísticas. Os temas trabalhados nas salas de aula são aprofundados com análises musicais, ensaios teatrais e exibições abertas à comunidade, integrando os eixos de educação, cultura e cidadania. Para esta nova edição, o coordenador John Souza aponta o desenvolvimento dos estudantes desde a estreia do espetáculo, ocorrida em março.

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“Os alunos estão mais envolvidos, mais seguros e com maior domínio dos temas abordados. Ao longo desse processo, trabalhamos questões fundamentais para o desenvolvimento humano, como foco, concentração, responsabilidade, respeito e disciplina. São aprendizados que contribuem não apenas para a apresentação, mas para a vida desses jovens”, afirma John.

Segundo o coordenador, o público encontrará novidades na apresentação de junho, inspiradas nas tradições culturais do período junino.

“A arte nunca é igual. As análises mudam, o conhecimento se transforma e cada apresentação ganha novos elementos. Neste mês, as festas juninas também estarão presentes no espetáculo, porque fazem parte da nossa identidade cultural e dialogam diretamente com um dos nossos principais pilares, que é a diversidade cultural”, explica.

Além das atividades artísticas, o projeto tem como objetivo expandir o acesso dos estudantes aos equipamentos culturais do município. A inserção de jovens da rede pública em palcos de teatros tradicionais funciona como uma oportunidade de integração social e cultural para os participantes.

“É uma forma de dar sentido e perspectiva à vida desses estudantes. Vivemos em uma sociedade muito voltada para conquistas individuais e bens materiais, enquanto valores humanos essenciais acabam ficando em segundo plano. A arte e o trabalho coletivo ajudam a fortalecer esses valores e a formação cidadã dos jovens”, destaca.

Estruturado em blocos temáticos, o espetáculo propõe discussões sobre eixos históricos, sociais, culturais e ambientais para estimular a análise crítica por meio das expressões artísticas. A meta da produção é debater tópicos como diversidade, inclusão, relações humanas, consciência cidadã e o reconhecimento de diferentes manifestações populares.

Atualmente, a iniciativa alcança centenas de pessoas, engajando estudantes, familiares e moradores da comunidade. O projeto é mantido com recursos próprios e busca o estabelecimento de parcerias institucionais para viabilizar a continuidade e a expansão das atividades.

Após o espetáculo de 26 de junho, a temporada seguirá no dia 31 de agosto, às 17h, no Teatro da Paz.

Agende-se

Data: sexta-feira, 26
Hora: 18h
Local: Teatro Waldemar Henrique, na Praça da República, Campina
Entrada Gratuita

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