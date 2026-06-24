Jayme Matarazzo exalta o Marajó após gravar série documental com Luiz Braga: 'Saio encantado'

O fotógrafo paraense Luiz Braga foi o convidado de Jayme Matarazzo no sexto episódio da série documental "Click – Expedições Fotográficas", disponibilizado na última terça-feira (23) no Globoplay. Intitulado "O povo das águas", o capítulo acompanha os dois em uma expedição pela Ilha do Marajó (PA), onde percorrem paisagens, comunidades e registram aspectos do cotidiano da população local.

A produção acompanha Jayme em diferentes destinos, sempre na companhia de fotógrafos brasileiros convidados. Ao longo dos episódios, o ator compartilha seu processo de aprendizado no universo da fotografia, enquanto conhece a trajetória, o olhar e as experiências dos profissionais que o acompanham.

No Marajó, Luiz Braga conduziu a expedição por diferentes cenários do arquipélago. Durante o percurso, os dois registram o cotidiano da população local, visitam as ruínas históricas da Vila de Joanes, encontram os tradicionais búfalos marajoaras e passam pela comunidade do Céu, conhecida pelas casas coloridas e pela forte identidade cultural.

Nas redes sociais, Matarazzo afirmou que deixou a região transformado pela experiência vivida. O ator destacou que o arquipélago o encantou pelas cores, pela cultura, pelas riquezas naturais e, principalmente, pelas pessoas que conheceu durante as gravações.

"O Marajó me pegou de jeito! Saio de lá transformado e encantado por tudo e por todos! Um arquipélago cheio de cores, de cultura e riquezas naturais", escreveu.

No post, ele também ressaltou a importância de Luiz Braga na condução da viagem. Segundo Jayme, o fotógrafo possui uma relação única com o território e com a população local, construída por meio de sua sensibilidade e de sua "cartografia de afetos".

"O Marajó é incrível, e é uma alegria conhecer e dividir com vocês isso tudo, ao lado de alguém que admiro tanto e aprendo demais. Obrigado ao povo das águas por cada sorriso trocado e cada aprendizado vivido. Viva o Marajó e viva Luiz Braga!!!", completou.

De acordo com uma publicação feita por Luiz Braga, as gravações do episódio ocorreram em outubro de 2024. O fotógrafo agradeceu à equipe pela experiência e comemorou o resultado do trabalho. "Muito feliz com o resultado do trabalho de uma equipe talentosa e dedicada", publicou.

Pará aparece em dois episódios

Além do Marajó, Jayme Matarazzo também gravou outro episódio da série no Pará. O quinto capítulo foi realizado em Alter do Chão, no oeste paraense, ao lado da fotógrafa Priscila Tapajowara.

Na ocasião, o apresentador percorreu territórios considerados sagrados pelos povos da região, visitou a Samaúma centenária, esteve com moradores da comunidade ribeirinha de Jamaraquá e conheceu a Aldeia Bragança, do povo Munduruku.

Ao comentar a experiência, Jayme destacou a diversidade cultural e ambiental da Amazônia.

"Juntos, vamos conhecer os territórios sagrados e protegidos pelos Encantados, se embrenhar mata adentro para visitar a centenária e sagrada árvore Samaúma e conhecer a cultura dos povos que habitam a região, como os ribeirinhos da comunidade de Jamaraquá e a Munduruku da Aldeia Bragança. Provando que a Amazônia é uma região cheia de riquezas naturais e também de povos diversos que vivem para cuidar da terra", escreveu.

Série terá oito episódios

Lançada no Globoplay em 18 de maio deste ano e também exibida pelo canal Modo Viagem, o programa terá oito episódios. Seis já foram ao ar.

O ator afirmou que o projeto reúne três de suas principais paixões: fotografia, viagens e pessoas. Jayme adiantou que pretende dar continuidade à produção com novas temporadas.

Ainda segundo o apresentador, a fotografia funciona como ponto de partida para conhecer pessoas e diferentes formas de enxergar o mundo.

"O programa tem muito da minha alma. Visitamos lugares remotos, sempre ao lado de um fotógrafo brasileiro, que nos guia nessas expedições. Passamos por destinos da América do Sul, como o Atacama, no Chile, e o Salar de Uyuni, na Bolívia. No Brasil, também fomos aos Lençóis Maranhenses e a Fernando de Noronha", disse ao Extra.