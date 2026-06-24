Alane Dias integra elenco de novo microdrama em formato vertical da Globo

A paraense Alane Dias tem compartilhado alguns dos seus momentos nos Estúdios Globo. Discreta quando o assunto é dar spoiler sobre os novos projetos, ela não disse exatamente em que obra está atuando dentro da emissora. Porém, o diretor Adriano Melo, responsável pelos microdramas/novelas verticais do Globoplay, entregou o novo trabalho de Alane Dias.

Em postagem no Instagram, ele apareceu ao lado da atriz e escreveu: “A gente se diverte contando histórias! #verticais #microdrama @tvglobo @globoplay @alane @marcelogomesmakeup”. Ou seja, a paraense estará em uma nova produção das tramas verticais da plataforma.

"Obrigada por todo aprendizado nesse processo ❤️ feliz e empolgadaaaa", disse a paraense.

Há dois dias, Alane publicou nas redes sociais algumas imagens desse trabalho. “Voltando a dançar meu tecnobrega no Projac ❤️‍🔥 rs . Felizzzz e empolgada pra contar tudo. Foram dias muito especiais.. tô feliz e muito grata! E tô feliz também, caso eu não tenha dito antes”, escreveu.

A novela se chama "Quando o coração entra em campo". A atriz vive Camille, uma influenciadora ambiciosa que tentar surfar no sucesso do jogador de futebol Rocca, o protagonista vivido por Isacque Lopes. Convocado para a Seleção Brasileira, mas envolvido em uma série de problemas que ameaçam sua carreira, Camille tentará se aproveitar da fama de Rocca.

Após as gravações do microdrama com Alane, Adriano Melo começou as gravações esta semana de 'Eu Não Era Louca, Era Casada', criada e escrita por Ecila Pedroso e que tem como protagonista Fernanda Rodrigues.

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O profissional dirigiu algumas novelas verticais para o Globoplay, como "Tudo por uma segunda chance", a primeira novela vertical da Globo, lançada nas redes sociais no fim de 2025, com Jade Picon. Além disso, ele esteve à frente de “Herdeira por direito, milionária por vingança”, escrita por Ingrid Zavarezzi e Vitor de Oliveira, que tem Bárbara França, Pâmela Tomé, Maurício Destri e Ricardo Vianna como protagonistas, e "Quando o coração entra em campo", estrelada por Isacque Lopes e criada por Rodrigo Lassance, que também assina uma outra trama, ainda sem elenco confirmado.

Essas obras, produzidas pelos Estúdios Globo, são em formato vertical e capítulos curtos, voltadas para o consumo pelo aplicativo do Globoplay via celular e outros dispositivos móveis.