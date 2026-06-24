Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Alane Dias integra elenco de novo microdrama em formato vertical da Globo

Conteúdo produzido exclusivamente para consumo em dispositivos móveis faz parte de série de tramas dirigidas por Adriano Melo para a plataforma de streaming

Bruna Dias Merabet
fonte

Alane Dias vive Camille em "Quando o Coração Entra em Campo", novela vertical do streaming da Globo (Reprodução)

A paraense Alane Dias tem compartilhado alguns dos seus momentos nos Estúdios Globo. Discreta quando o assunto é dar spoiler sobre os novos projetos, ela não disse exatamente em que obra está atuando dentro da emissora. Porém, o diretor Adriano Melo, responsável pelos microdramas/novelas verticais do Globoplay, entregou o novo trabalho de Alane Dias.

Em postagem no Instagram, ele apareceu ao lado da atriz e escreveu: “A gente se diverte contando histórias! #verticais #microdrama @tvglobo @globoplay @alane @marcelogomesmakeup”. Ou seja, a paraense estará em uma nova produção das tramas verticais da plataforma.

"Obrigada por todo aprendizado nesse processo ❤️ feliz e empolgadaaaa", disse a paraense.

Há dois dias, Alane publicou nas redes sociais algumas imagens desse trabalho. “Voltando a dançar meu tecnobrega no Projac ❤️‍🔥 rs . Felizzzz e empolgada pra contar tudo. Foram dias muito especiais.. tô feliz e muito grata! E tô feliz também, caso eu não tenha dito antes”, escreveu.

A novela se chama "Quando o coração entra em campo". A atriz vive Camille, uma influenciadora ambiciosa que tentar surfar no sucesso do jogador de futebol Rocca, o protagonista vivido por Isacque Lopes. Convocado para a Seleção Brasileira, mas envolvido em uma série de problemas que ameaçam sua carreira, Camille tentará se aproveitar da fama de Rocca.

Após as gravações do microdrama com Alane, Adriano Melo começou as gravações esta semana de 'Eu Não Era Louca, Era Casada', criada e escrita por Ecila Pedroso e que tem como protagonista Fernanda Rodrigues.

VEJA MAIS

image Protagonizado pela paraense Alane Dias, filme ‘Verão da Lata’ ganha data de estreia nos cinemas
Mistura de ficção e fatos históricos, produção acompanha a saga de irmãos caiçaras que encontram o misterioso carregamento que marcou os anos 80.

image Alane Dias inicia gravações de novela da Globo e faz aparição nos bastidores
Paraense foi vista em publicação de Heslaine Vieira ao lado de Carla Purccina durante as gravações da novela Quando o Coração Entra em Campo

image Francisco Gil desembarca em Belém e toma açaí na Ilha do Combu antes de show
Vocalista dos Gilsons compartilhou momentos na capital paraense nesta sexta-feira (5) e fez referência à namorada, a ex-BBB paraense Alane Dias

O profissional dirigiu algumas novelas verticais para o Globoplay, como "Tudo por uma segunda chance", a primeira novela vertical da Globo, lançada nas redes sociais no fim de 2025, com Jade Picon. Além disso, ele esteve à frente de “Herdeira por direito, milionária por vingança”, escrita por Ingrid Zavarezzi e Vitor de Oliveira, que tem Bárbara França, Pâmela Tomé, Maurício Destri e Ricardo Vianna como protagonistas, e "Quando o coração entra em campo", estrelada por Isacque Lopes e criada por Rodrigo Lassance, que também assina uma outra trama, ainda sem elenco confirmado.

Essas obras, produzidas pelos Estúdios Globo, são em formato vertical e capítulos curtos, voltadas para o consumo pelo aplicativo do Globoplay via celular e outros dispositivos móveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Alane Dias

Novela Vertical

Globoplay

Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Vai ter novela hoje? Globo altera programação por causa de Brasil x Haiti na Copa; confira

A expectativa é de que o jogo entre Brasil e Haiti tenha alta audiência

19.06.26 10h40

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Família Moreira vive repercussão do programa de Eliana, na Globo, e planeja novos passos na música

Após vencer competição musical do 'Em Família', familiares do talento mirim trabalham na produção do primeiro álbum de Luiz Gabriel

09.06.26 8h00

VEM AÍ?

Faustão vai voltar à TV? Filho do apresentador revela planos de retorno após recuperação

Apesar das internações no passado, o apresentador João Silva revelou que o comunicador ainda ama estar ativo nas redes sociais

22.05.26 18h00

REPERCUSSÃO

BBB 26 tem final mais assistida do ano e alcança pico de comentários nas redes

Edição vencida por Ana Paula Renault lidera audiência do ano e registra maior volume de comentários da década

22.04.26 17h03

MAIS LIDAS EM CULTURA

SENTENÇA

Justiça condena Amado Batista ao pagamento de indenização e pensão por morte de criança em fazenda

Decisão fixa indenização por danos morais em R$ 453 mil e estabelece repasse mensal aos pais de menino de 3 anos que morreu afogado em Goiás

24.06.26 9h04

JUSTIÇA

Nego Di é condenado a 14 anos e 6 meses de prisão por estelionato e lavagem de dinheiro

Penas somadas do casal ultrapassam 22 anos de prisão; investigação do Ministério Público aponta fraudes em sorteios e adulteração de documento

24.06.26 8h34

AGENDA CULTURAL

Belém tem show de Kamisa 10 e outras atrações especiais no jogo do Brasil nesta quarta-feira (24)

Eventos reúnem pagode, DJs e transmissões em bares e espaços culturais da cidade

24.06.26 8h00

ATUAÇÃO

Alane Dias integra elenco de novo microdrama em formato vertical da Globo

Conteúdo produzido exclusivamente para consumo em dispositivos móveis faz parte de série de tramas dirigidas por Adriano Melo para a plataforma de streaming

24.06.26 10h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda