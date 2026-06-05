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Francisco Gil desembarca em Belém e toma açaí na Ilha do Combu antes de show

Vocalista dos Gilsons compartilhou momentos na capital paraense nesta sexta-feira (5) e fez referência à namorada, a ex-BBB paraense Alane Dias

Hannah Franco
fonte

Francisco Gil desembarca em Belém, toma açaí no Combu e posa com camisa do Remo antes do Festival Sunset. (Instagram/@franciscogil)

Belém voltou a receber um visitante já conhecido dos paraenses. O cantor Francisco Gil, vocalista do trio Gilsons, desembarcou na capital paraense nesta sexta-feira (5) para a apresentação da banda no Festival Sunset, que ocorre neste sábado (6), e aproveitou para turistar pela cidade.

Nos stories publicados nas redes sociais, o artista compartilhou registros na Ilha do Combu tomando o tradicional açaí acompanhado de farinha e tapioca.

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Em outro momento, o cantor aparece às margens de um rio usando uma camisa do Clube do Remo. Na publicação, Francisco também fez uma referência à namorada, a paraense Alane Dias. “E eu aqui na rua dela”, escreveu.

A relação com Belém não é novidade para o artista. Desde o início do namoro com Alane, Francisco Gil já esteve na capital paraense em diversas ocasiões, compartilhando momentos em pontos turísticos, eventos culturais e encontros familiares.

Formado por Francisco Gil, José Gil e João Gil, o trio Gilsons é uma das principais atrações do Festival Sunset, evento que reúne nomes da nova MPB e da música brasileira em uma programação ao ar livre na capital paraense.

Além dos Gilsons, o público também poderá acompanhar apresentações de Marina Sena, Fruto Sensual, Reggaetown e DJ Celine. A proposta do festival é celebrar o pôr do sol em Belém com uma mistura de ritmos, cultura e experiências musicais voltadas para diferentes públicos.

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