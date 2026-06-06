Pré-venda de 'Dia D', novo filme sobre alienígenas de Spielberg, é liberada; veja onde assistir

O novo filme de Steven Spielberg, um dos diretores mais premiados e influentes da história do cinema, já tem data para chegar às telonas e os fãs podem garantir lugar antecipadamente. A Universal Pictures abriu nesta semana a pré-venda de ingressos para "Dia D" (Disclosure Day), produção que estreia nos cinemas brasileiros no próximo dia 10 de junho e está entre os lançamentos mais aguardados de 2026.

Com sessões antecipadas já programadas para a noite de estreia, o longa marca o retorno de Spielberg a um tema que atravessa sua carreira há quase cinco décadas: a possibilidade de vida extraterrestre e os mistérios que envolvem o desconhecido.

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Em Belém, os ingressos já estão disponíveis para compra na rede UCI Cinemas. As primeiras exibições ocorrerão no dia 10 de junho, com sessões às 18h, na versão dublada, e às 20h55, legendada.

Spielberg volta ao universo da ficção científica

Responsável por clássicos como E.T. – O Extraterrestre, Contatos Imediatos do Terceiro Grau e Guerra dos Mundos, Steven Spielberg revisita um dos temas mais marcantes de sua filmografia em uma trama que mistura suspense, drama e ficção científica. O roteiro foi desenvolvido pelo cineasta em parceria com David Koepp, colaborador de longa data que também trabalhou em produções como Jurassic Park.

O filme conta com um elenco estrelado liderado por Josh O'Connor, conhecido por sua atuação em The Crown, e Emily Blunt, indicada ao Oscar por Oppenheimer. Também participam da produção Eve Hewson, Colin Firth, Colman Domingo e Wyatt Russell. A expectativa da indústria cinematográfica é que o longa seja um dos principais sucessos de bilheteria do ano, impulsionado pelo retorno de Spielberg ao gênero que ajudou a popularizar em Hollywood.

Embora a Universal Pictures mantenha detalhes da trama sob sigilo, o filme aborda fenômenos misteriosos ligados à presença extraterrestre e promete combinar elementos de investigação, suspense e emoção.

Onde assistir "Dia D" em Belém?

Os ingressos para a pré-venda já estão disponíveis nos canais oficiais da rede UCI Cinemas. Confira os horários iniciais anunciados para Belém:

10 de junho – 18h: sessão dublada

sessão dublada 10 de junho – 20h55: sessão legendada