Crítica exalta Emily Blunt e direção de Spielberg em 'Dia D'

O próximo filme de Steven Spielberg, Dia D, foi apresentado à imprensa internacional em sessão especial, e as primeiras impressões dos críticos estrangeiros começaram a surgir nas redes sociais. No X, diversos jornalistas compartilharam grandes elogios à produção, destacando a atuação de Emily Blunt e o trabalho do cineasta.

Tessa Smith, crítica de cinema e TV do Rotten Tomatoes, classificou Dia D como "fenomenal", dizendo que o filme traz uma mistura de mistério com a ficção científica típica dos episódios de Além da Imaginação.

Para Bill Bria, repórter do site DiscussingFilm, "Dia D é o filme mais estranho de Spielberg", o que exalta o trabalho do compositor John Williams como o mais inspirado em anos.

Segundo ele, o roteiro, assinado por Spielberg e David Koepp, une o clima de Arquivo X à narrativa épica de escrituras sagradas.

Steve Weintraub, do Collider, elogiou a atuação de Blunt, chamando-a de "incrível". "Sei que grandes blockbusters não costumam trazer performances que chamem a atenção para a temporada de premiações, mas assim que as pessoas perceberem o que ela faz aqui ", escreveu.

"Não me lembro da última vez que amei tanto um filme do Spielberg quanto Dia D", escreveu Drew Taylor, do The Wrap, definindo-o como "eletrizante, engraçado, emocionante e cheio de mistério e maravilhamento".

Germain Lussier, do Gizmodo, registrou: "É uma montanha-russa intensa que mistura perseguição, história de amor e mistério, tudo embrulhado numa incrível ficção científica."

A estreia no Brasil será em 11 de junho.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.