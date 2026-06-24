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Belém tem show de Kamisa 10 e outras atrações especiais no jogo do Brasil nesta quarta-feira (24)

Eventos reúnem pagode, DJs e transmissões em bares e espaços culturais da cidade

Amanda Martins
fonte

Angelino, vocalista do Kamisa 10 (HENRIQUE ALKIMIM)

Para muitos brasileiros, o dia de jogo da Seleção é tratado como feriado. Além de poder acompanhar a partida contra a Escócia, às 19h,  pelos telões espalhados pela cidade, tem quem queira também ouvir uma música ao vivo ou sair para dançar no meio da semana. 

Em Belém, a quarta-feira (24) reserva uma programação especial para os amantes do pagode. O grupo goiano Kamisa 10 chega para compor a programação “Vibe da Copa”, do NaBêra, no bairro da Cidade Velha. A festa começa por volta das 17h e reúne várias apresentações musicais ao longo da noite.

No line-up do evento também estão o cantor sertanejo Thiago Costa, DJ Cayan Ribeiro e o grupo Tamo Junto. As entradas estão à venda no site Bilheteria Digital.

De volta à capital paraense, o vocalista Angelino Silva e os integrantes do K10 sobem ao palco após o apito final. No repertório do show, além dos sucessos já conhecidos das rodas de samba e de pagode, estão faixas autorais como “Você é Meu Mô”, “5 Letras” e “Não Sou Mais”.

Segundo Angelino, a proposta da apresentação na capital paraense, em dia de jogo, é equilibrar a vibração da torcida com a identidade musical do grupo. “É momento de alegrar a galera nesse clima de Copa do Mundo, então a vibe tem que ser lá em cima, mas também é dia de fazer os pedidos de quem curte o K10. A galera do nosso Parazão gosta muito das nossas músicas autorais e dessa vez não vai ser diferente”, afirma.

A relação com Belém e com o público paraense também é marcada por laços familiares. Angelino explica que se sente em casa quando desembarca na capital.

“Minha avó materna e minhas tias são paraenses, então quando venho pra cá sempre vem uma galera grande da minha família pra curtir o pagode comigo. Acho que por isso sempre me sinto em casa e a galera também se entrega ainda mais no show”, diz.

Sobre referências musicais, o cantor cita influências de nomes do pagode e da música brasileira, como Thiaguinho, Alexandre Pires e Bruno Cardoso, além de artistas e DJs do cenário atual.

No Reduto, a festa “Na Vibe do Hexa”, no Vitrine Lounge, reúne Eduardo e Gabriel, DJ Playboy e o grupo De Bobera em programação pós-jogo. A entrada é liberada para mulheres até meia-noite, com reservas e lista nas redes sociais da casa.

De Bobera aposta em repertório e mistura de estilos

O vocalista Geovani Lima afirma que o momento da Seleção Brasileira influencia diretamente o repertório do grupo. “A cada partida da nossa seleção, a esperança do hexa só aumenta. Então, não podia ser diferente: o repertório vem com músicas que contagiam o público e trazem energia positiva e alegria pra nossa seleção”, explica.

O grupo destaca a mistura de estilos como marca da trajetória. Geovani afirma que o De Bobera transita entre samba, pagode, samba-rock e gêneros regionais como brega e carimbó. “Vamos misturar tudo isso e fazer uma grande festa”, diz.

Ele também ressalta a relação entre pagode e futebol. “O Brasil é o país do futebol e o samba e o pagode são a trilha sonora disso tudo”, completa.

Confira outras festas que vão acontecer na cidade:


Bole Bole – Jogo do Brasil no Guamá

Local: Associação Carnavalesca Bole Bole -  Passagem da Pedreirinha, 137 - Guamá, Belém - PA, 66075-620
Horário: A partir das 16h
Atrações: Transmissão do jogo do Brasil, samba, pagode e programação musical com clima de roda de samba
Onde comprar ingresso/entrada: Entrada gratuita

Aldeia Amazônica – Jogo do Brasil + DJs

Local: Av. Pedro Miranda, S/N - Pedreira, Belém - PA, 66080-000
Horário: A partir das 16h
Atrações: Transmissão do jogo do Brasil, DJ Assayag e DJ Marlon Beats
Onde comprar ingresso/entrada: Entrada gratuita (programação da Prefeitura de Belém)

Vila Container – Futebol e DJ Nat Esquema

Local: Vila Container - Av. Gov Magalhães Barata, 62 - Nazaré, Belém - PA, 66060-281
Horário: A partir das 19h
Atrações: Transmissão do jogo do Brasil e discotecagem com DJ Nat Esquema
Onde comprar ingresso/entrada: Entrada gratuita
Copa Manga 
Local: Manga Jambú  -  R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373 - Umarizal, Belém - PA, 66055-030
Horário: A partir das 17h
Atrações: Willian Cézar e Christiano, Nosso Tom, DJ Álic, transmissão do jogo em telão e TVs espalhadas
Onde comprar ingresso/entrada: Reservas pelas redes sociais do estabelecimento

São João + jogo do Brasil

Local: Studio Pub - R. Pres. Pernambuco, 277 - Batista Campos, Belém - PA, 66015-200
Horário: A partir das 19h
Atrações: Transmissão do jogo do Brasil, tributo às bandas Raimundos e Mamonas Assassinas
Onde comprar ingresso/entrada: Ingressos pelo Sympla

Na Figueredo – After do jogo

Local: Núcleo de Conexões Na Figueredo - Av. Gentil Bittencourt, 449 - Nazaré, Belém - PA, 66035-340
Horário: A partir das 17h;
Atrações: Metrópole + Red Velvet e DJ Luyan Sales (discotecagem em vinil com repertório de pop e rock)
Onde comprar ingresso/entrada: Entrada gratuita (consumação no local)

Fan Fest Arena do Parque

A programação também inclui a Fan Fest Arena do Parque, na Arena do Parque, no Parque da Cidade de Belém. O espaço abre a partir das 17h com transmissão do jogo do Brasil contra a Escócia em telões de LED 4K e shows de Armentex, Gui Menezes e Renanzinho. O evento tem apoio do Governo do Pará e da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP).

Amazon City House

No bairro da Cidade Velha, o Amazon City House inicia a programação às 17h com DJ Daniel New Time. Às 19h, ocorre a transmissão do jogo do Brasil em telão. Após a partida, às 21h, o Grupo Santo Remédio assume o palco com show ao vivo. A entrada é gratuita, com cobrança de couvert artístico.

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