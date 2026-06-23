VÍDEO: Fafá de Belém visita Palácio dos Bares e prestigia show da aparelhagem Rubi

A cantora Fafá de Belém aproveitou a noite da última segunda-feira (22) para mergulhar em uma das manifestações mais populares da cultura paraense. A artista esteve no Palácio dos Bares, no bairro da Condor, em Belém, onde acompanhou a apresentação da aparelhagem Lendário Rubi.

A visita foi compartilhada pela própria cantora nas redes sociais. Em um vídeo, Fafá aparece fazendo a tradicional "pedra do Rubi", gesto característico da aparelhagem, e contou que era a primeira vez que conhecia o espaço. "Vim conhecer o Palácio dos Bares com o Rubi", escreveu.

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Durante a passagem pelo local, Fafá vestiu uma camisa da aparelhagem e foi recebida pelos artistas Marcos Maderito e Will Love, que a acompanharam durante a programação.

O Palácio dos Bares, localizado na Condor, é um dos espaços mais conhecidos da cena musical paraense e recebe regularmente apresentações ligadas ao tecnobrega e às aparelhagens.