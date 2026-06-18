Fafá de Belém homenageia Dona Onete e Maria Bethânia em aniversário das cantoras

uas grandes vozes da música brasileira celebraram aniversário nesta quarta-feira (18): Dona Onete, ícone da cultura amazônica, completou 87 anos, enquanto Maria Bethânia chegou aos 80 anos. A data especial foi lembrada por Fafá de Belém, que publicou uma homenagem conjunta às artistas nas redes sociais.

Na publicação, a cantora paraense destacou a importância das duas intérpretes para a música e a cultura brasileira. "Hoje é dia de celebrar duas forças femininas que iluminam a nossa música e a nossa cultura!", escreveu.

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Ao falar sobre Dona Onete, Fafá ressaltou a ligação da cantora com as raízes amazônicas e sua contribuição para a música paraense.

"É força, é encantaria cabocla, é raiz da nossa terra. Uma mulher imensa!", escreveu. Em seguida, destacou a criação do carimbó chamegado. "Criou seu próprio jeito de cantar o mundo: o carimbó chamegado, quente, envolvente, cheio de poesia, malícia e verdade. Nossa rainha do carimbó chamegado!", completou.

Sobre Maria Bethânia, a artista paraense ressaltou a trajetória e a personalidade da cantora baiana. "De personalidade única, carreira irretocável e um repertório inacreditável. Maria Bethânia é artista com todas as letras, maiúsculas, com toda a potência que essa palavra carrega", escreveu.

Ao final da homenagem, Fafá de Belém reuniu as duas artistas em uma única mensagem de celebração.

"Salve, Dona Onete! Salve, Bethânia! Salve a força dessas duas potências!", concluiu.