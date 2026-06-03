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Veja o que se sabe sobre a Varanda de Nazaré em Portugal, novidade anunciada por Fafá de Belém

Projeto tradicional do Círio de Nazaré ganhará edição internacional na cidade portuguesa que deu origem à devoção mariana celebrada em Belém

Hannah Franco
fonte

Varanda de Nazaré chegará a Portugal pela primeira vez; veja o que já se sabe sobre o projeto (Instagram/@varandadenazare/@@_aryannealmeida)

A cantora paraense Fafá de Belém anunciou uma das principais novidades da Varanda de Nazaré para 2026: pela primeira vez em 16 anos de história, o projeto terá uma edição internacional. O anúncio foi feito durante um coquetel realizado na noite desta terça-feira (2), em São Paulo, que marcou o lançamento oficial da próxima edição do evento.

A novidade levará a experiência da Varanda de Nazaré para a cidade de Nazaré, em Portugal, considerada o berço da devoção à Nossa Senhora de Nazaré. A programação ocorrerá durante as tradicionais Festas de Nossa Senhora da Nazaré, realizadas anualmente entre os dias 4 e 13 de setembro e que atraem milhares de fiéis ao santuário português.

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image Varanda da Fafá emociona devotos durante o Círio de Nazaré com fé, música e homenagens
Entre os presentes, a atriz paraense Alane Dias viveu momentos de intensa emoção ao lado do namorado, o cantor Francisco Gil.

A iniciativa busca aproximar ainda mais a relação histórica entre Portugal e o Pará. Afinal, a devoção que deu origem ao Círio de Nazaré, em Belém, nasceu em território português e, ao longo dos séculos, ganhou características próprias na Amazônia até se transformar em uma das maiores manifestações religiosas do mundo.

Segundo Fafá de Belém, o objetivo é proporcionar aos devotos brasileiros a oportunidade de conhecer a origem dessa tradição religiosa e fortalecer os laços entre as duas celebrações.

“É fundamental que os brasileiros, especialmente os devotos de Nossa Senhora de Nazaré, conheçam a origem dessa história, que nasce em Portugal e atravessa séculos movida pela fé. Queremos que as pessoas vivam também essa experiência no Santuário de Nazaré, entendam a força das Festas da Nazaré e reconheçam esse elo espiritual que une Portugal e Belém”, afirmou a artista durante o lançamento.

"A proposta é promover um verdadeiro encontro das Nazarés, a de Belém e a de Portugal, reunidas pela mesma fé nela, que é mãe, amiga e confidente”, afirma Fafá de Belém.

A expectativa da organização é que a edição internacional funcione como uma extensão da experiência vivida durante o Círio de Nazaré em Belém.

Confira como foi o lançamento da Varanda de Nazaré 2026:

O que é a Varanda de Nazaré?

Criada por Fafá de Belém em 2010, a Varanda de Nazaré se consolidou como uma das programações mais tradicionais do período do Círio. O projeto reúne convidados de diferentes áreas, como cultura, política, comunicação, ciência e empreendedorismo, em uma experiência voltada para a valorização da fé, da identidade paraense e da cultura amazônica.

Ao longo dos anos, a iniciativa expandiu sua atuação e passou a promover uma programação que vai além da procissão. Atualmente, inclui debates, encontros institucionais, experiências gastronômicas, apresentações culturais e atividades ligadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento da Amazônia.

image Fafá de Belém durante o coquetel de lançamento da Varanda de Nazaré 2026, realizado em São Paulo. (Mirelly Pires/O Liberal)

Fórum Varanda da Amazônia também terá foco nas mulheres

A edição de 2026 terá como tema "Coragem que floresce na fé", inspirado na força feminina presente na história amazônica e na própria devoção a Nossa Senhora de Nazaré.

Já o Fórum Varanda da Amazônia, que integra a programação do projeto, chega à quarta edição com o tema "Amazônia: substantivo feminino". A proposta é ampliar o debate sobre o protagonismo das mulheres na construção social, econômica, científica e cultural da região.

A programação deverá reunir lideranças femininas, pesquisadoras, empreendedoras, representantes de comunidades tradicionais e especialistas para discutir desafios e perspectivas para o futuro da Amazônia.

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Fafá de Belém

Varanda de Nazaré

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