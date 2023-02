Justiça decide que Léo Maia não é filho afetivo de Tim Maia

A justiça decidiu que o cantor Léo Maia, enteado do cantor Tim Maia, não é filho socio-afetivo do astro falecido em 1998. A notícia da decisão judicial foi dada durante o Balanço Geral, da Record. Léo é filho de Geisa Gomes da Silva, que foi casada por muito tempo com Tim, mas é fruto de um relacionamento anterior dela.

"Fui enxotado da família que nem cachorro", disse Léo sobre a decisão, afirmando que vai recorrer.

Geisa também é mãe de Carmelo Maia, meio-irmão que processa Léo por cantar as músicas do pai, usar o sobrenome dele e também falar de Tim Maia em shows. Carmelo cobra uma indenização de Léo no valor de R$ 3 milhões.

"Discordo da sentença (de não reconhecimento da paternidade sócio-afetiva). Nasci e fui criado nessa família, não acho justo o meu irmão querer me prejudicar, ficar me processando e nem ficar devendo dinheiro pra ele. Estou sendo enxotado da família como um cachorro", disse Léo sobre a decisão.

"A justiça brasileira não reconhece o amor e o carinho, de uma herança que nem eu quero", acrescentou, alegando que não deseja receber a herança de Tim Maia, que é de Carmelo.

Léo afirma que foi criado por Tim Maia desde que nasceu, pois Geisa estava grávida quando se uniu ao intérprete de "Me dê motivo", "Descobridor dos sete mares" e "Não quero dinheiro", entre outros grandes sucessos.

"Após 20 anos que o meu pai faleceu, eu resolvi fazer um show em homenagem, para crianças, e o meu irmão se sentiu ofendido, meteu três processos", inicia Léo em vídeo exibido no programa. "Filho da mesma mulher, do mesmo sangue, criado na mesma casa e pelo mesmo homem. Eu possuo a mesma história que ele: estou em filme, documentário, livro do Nelson Motta, música e contra capa de disco", discorre.

"Fui adotado no ventre da minha mãe. Venho tentando provar pela Lei do Filho Socioafetivo, que tenho o direito de falar do meu pai, de cantar em show e o meu irmão não pode impedir. Exerço a profissão de cantor desde os meus 14 de idade", acrescenta Léo.

Os apresentadores acrescentam que Carmelo é o único herdeiro de Tim Maia, e que assumiu várias dívidas e compromissos do pai sozinho.