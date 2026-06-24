Artista BAH apresenta show gratuito ‘Serena’ nesta quinta-feira em Belém

A cantora e compositora paraense BAH apresenta o show “Serena” no dia 25 de junho de 2026, em Belém. O evento ocorre no Anfiteatro da Usina da Paz – Jurunas/Condor, a partir das 19h, com entrada franca. O repertório terá as canções do seu primeiro EP homônimo, além de releituras da música popular brasileira (MPB), focadas em uma proposta musical de tom introspectivo.

“O repertório, além de reunir as canções autorais do meu primeiro EP, Serena, e composições inéditas, tem algumas releituras da música popular brasileira que dialogam com a proposta do espetáculo. As músicas conduzem o público por uma jornada de autoconhecimento, acolhimento e transformação, abordando temas como identidade, amor-próprio, cura emocional e pertencimento”, antecipa.

O show propõe uma experiência musical introspectiva e emocional, conduzindo o público por uma jornada de autodescoberta, transformação e aceitação. Com narrativas ricas em metáforas e simbolismos, cada canção aborda diferentes aspectos da busca pela identidade, da cura emocional e do renascimento da alma. Por meio de seu discurso musical, a artista convida o público a acessar sua própria serenidade.

Com 30 anos, a artista não binária BAH utiliza o repertório musical para abordar temas como saúde mental, com foco em diálogos voltados à comunidade LGBTQIAPN+. A produção autoral da artista, que abrange canções sobre identidade e aceitação, integra referências de estudos de psicologia e musicoterapia cerebral para aplicar elementos sonoros associados a sensações de relaxamento e introspecção.

Reforçando esse compromisso com a diversidade e a representatividade, o show “Serena” destaca o protagonismo LGBTQIAPN+ e feminino tanto no palco quanto nos bastidores, evidenciando a importância de espaços mais inclusivos na cena cultural.

O evento contará com participações especiais de Bia Bergman, Lucas Sá e Bruna BG, artistas independentes de Belém do Pará, que dividirão o palco com BAH.

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“Minha expectativa é viver uma noite de muita conexão e acolhimento. Serena é um projeto muito íntimo e especial para mim, então poder compartilhar essas canções com o público, ao lado de uma equipe tão dedicada, é a realização de um sonho. Espero que as pessoas saiam do show se sentindo mais próximas de si mesmas, acolhidas e inspiradas a reconhecer a beleza que existe em suas próprias histórias de vida”, disse a artista.

Como parte das ações do projeto, será realizado o lançamento e a exibição do videoclipe “O Ar da Cidade”, ampliando a experiência artística para além do palco. Além disso, haverá a entrega de kits de higiene pessoal destinados a pessoas LGBTQIAPN+, mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade social, fortalecendo o caráter social da iniciativa.

O evento integra uma proposta selecionada pelo Edital 002/2025 – Fomento à Criação de Projetos Culturais da Fundação Cultural do Pará.

Agende-se

Data: quinta-feira, 25

Hora: 19h

Local: Usina da Paz - Jurunas/Condor - Passagem Motorizada, 5 - Condor

Entrada Franca