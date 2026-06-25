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Anitta se posiciona contra Rodrigo Branco e Lucas Leto debocha de famosos que o apoiaram

Segundo ela, o fato de estar menos ativa nas redes sociais não significa apoio a qualquer pessoa envolvida em episódios de racismo

Estadão Conteúdo
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Temporada com Anitta não tem data para estreia. (Netflix)

A repercussão em torno das falas racistas de Rodrigo Branco voltou a ganhar força nas redes sociais nesta semana após manifestações de apoio de famosos ao empresário, que gravou um novo vídeo pedindo desculpas após ser condenado por danos morais em ação movida por Thelma Assis. Em meio ao debate, Anitta e Lucas Leto criticaram a forma como parte do meio artístico reagiu ao caso.

Anitta se pronunciou em um texto publicado nos Stories do Instagram nesta quinta-feira, 25. A cantora declarou que pessoas que cometem esse tipo de ato devem responder por suas atitudes. "Racismo é crime. Quem comete é racista, e deve lidar com as consequências de seus atos", escreveu.

Segundo ela, o fato de estar menos ativa nas redes sociais não significa apoio a qualquer pessoa envolvida em episódios de racismo. Anitta afirmou ainda que nunca colocou amizades acima de atitudes que considera "vergonhosas, nojentas e criminosas" e declarou que jamais passaria pano para alguém que tenha cometido um crime. A cantora também disse que sempre se posicionou sobre temas relevantes e que não faria diferente neste caso.

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Já Lucas Leto usou a ironia para comentar a onda de apoio recebida por Rodrigo. Em um vídeo publicado no Instagram, o ator interpreta uma pessoa racista que afirma estar disposta a aprender. Em seguida, passa a receber aplausos e mensagens de incentivo, como "ele admitiu", "parabéns pela força" e "sinta-se abraçado". Na legenda da publicação, o ator escreveu: "Rodrigo, o branco".

Polêmica sobre o apoio de famosos

O debate ganhou força após Rodrigo Branco publicar um vídeo comentando a condenação sofrida no processo movido por Thelma Assis. Na gravação, o empresário informou que não pretende recorrer da decisão, afirmou que fará o pagamento da indenização determinada pela Justiça e pediu desculpas pelas declarações feitas em 2020, consideradas racistas no processo. A publicação recebeu comentários de apoio de diversos amigos famosos, mas também provocou forte reação negativa de internautas.

Nas últimas horas, parte das celebridades que haviam se manifestado em defesa de Rodrigo Branco passou a apagar comentários ou a se distanciar publicamente do empresário. A movimentação reacendeu discussões sobre responsabilização em casos de racismo e sobre o papel de figuras públicas diante de episódios que envolvem discriminação racial.

O caso envolvendo Thelma Assis

A condenação tem origem em falas feitas durante uma live realizada há seis anos. Na ocasião, Rodrigo Branco afirmou que torcer por Thelma Assis seria uma forma de racismo e utilizou expressões consideradas ofensivas ao comentar a trajetória da participante no reality show.

A Justiça entendeu que as declarações causaram danos morais à médica e apresentadora. Em seu vídeo mais recente, Rodrigo afirmou que o episódio representou um processo de aprendizado pessoal e disse reconhecer a gravidade de suas atitudes.

Mesmo com o pedido de desculpas, a repercussão do caso continuou mobilizando a internet e levou parte dos famosos que haviam se manifestado em apoio ao empresário a rever publicamente suas posições.

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Anitta

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racismo

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