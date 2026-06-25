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Lucas Borbas anuncia noivado com Diulia Loregian cinco meses após morte de Isabel Veloso

Viúvo afirmou que a retomada da vida afetiva cumpre orientações conversadas com a ex-esposa

O Liberal
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Lucas Borbas anuncia novo casamento meses após falecimento de Isabel Veloso (Reprodução)

Lucas Borbas anunciou o noivado com a fonoaudióloga Diulia Loregian por meio de uma publicação em suas redes sociais nesta quinta-feira (25). Borbas é viúvo de Isabel Veloso (2006-2026), com quem se casou no final de 2024 e teve um filho, Arthur, atualmente com um ano de idade. O anúncio ocorre dois meses após o influenciador tornar público o relacionamento com Diulia, em abril de 2026, cerca de três meses após o falecimento de Isabel, ocorrido em janeiro do mesmo ano em decorrência de um linfoma de Hodgkin diagnosticado em outubro de 2021.

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Na postagem que acompanha um registro em vídeo do casal, Diulia Loregian declarou que encontrou no parceiro alguém para compartilhar a trajetória de vida. Anteriormente, ao rebater questionamentos e comentários negativos de usuários da plataforma sobre o intervalo de tempo entre o óbito de sua esposa e o início do novo namoro, Borbas afirmou que mantinha diálogos com Isabel sobre a continuidade de sua vida após o falecimento dela.

Ele declarou que o período de luto é uma experiência particular e negou as suposições de infidelidade conjugal levantadas com base em suas interações em redes sociais durante o período de tratamento médico da ex-esposa.

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