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Namorada de viúvo de Isabel Veloso se pronuncia e diz se houve traição

A nova namorada de Lucas Borbas foi fonoaudióloga do filho do ex-casal enquanto a influenciadora ainda estava viva

Victoria Rodrigues
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Lucas Borbas e a namorada estão sendo alvo de críticas na internet. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Nos últimos dias, o influenciador Lucas Borbas vem sendo alvo de críticas na internet depois de ter assumido um novo relacionamento com a fonoaudióloga de seu filho, Diulia Loregian, após quatro meses da morte de sua ex-esposa, Isabel Veloso. Nesta sexta-feira (17), a nova namorada decidiu se pronunciar após começarem a ser compartilhadas especulações de que Lucas teria traído Isabel enquanto ela ainda estava viva.

“Gostaria de esclarecer, com transparência e respeito, que a foto recém-divulgada, na qual apareço ao lado de Lucas e Isabel, foi registrada no momento da alta do Arthur, uma ocasião de celebração e cuidado. Naquele período, meu vínculo com a família era exclusivamente profissional, dentro da minha atuação como fonoaudióloga", disse Diulia Loregian, em seu perfil privado do Instagram.

Logo em seguida, ela ainda revelou que, quando conheceu o viúvo da influenciadora, ela estava em um relacionamento, assim como ele também estava na época, e que não houve traição. “Eu também estava em outro relacionamento, assim como Lucas mantinha o dele. Não houve, em nenhum momento, qualquer tipo de relação extraconjugal ou conduta inadequada”, alegou a nova namorada do viúvo de Isabel Veloso.

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Ataques à nova namorada de Lucas Borbas

Como Diulia foi por muito tempo fonoaudióloga do filho do ex-casal, ela foi atacada também com questões relacionadas à ética de sua profissão. "Prezo profundamente pela ética, pelo respeito às famílias que acompanho e pela integridade das minhas relações. Por isso, considero importante trazer esse pronunciamento de forma direta e responsável, para que não haja interpretações equivocadas sobre a minha história”, disse Loregian.

Pronunciamento de Lucas Borbas

Nos stories de seu Instagram, o viúvo de Isabel se pronunciou sobre o caso. “Muita gente está me julgando porque se passaram quatro meses. Mas desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe um prazo universal para o luto? (...) Eu vivi a dor da perda antes mesmo do último adeus. Vivi o medo, a impotência, as noites sem dormir e a dor de ver quem eu amava lutar todos os dias”, destacou.

Na sequência, o influenciador disse que vai ser feliz independentemente das críticas. “Eu quero que o Arthur [filho que teve com Isabel] tenha uma figura feminina na vida dele. Nunca ninguém vai apagar a história da mãe dele, isso é fato. Eu também quero ser feliz. E eu vou ser feliz, isso não depende da escolha de vocês, depende de mim. Ficarem me julgando e espalhando fake news na internet, isso dói”, finalizou Lucas Borbas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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