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Namorada do viúvo de Isabel Veloso já foi fonoaudióloga do filho da influenciadora

A mulher aparece em registros antigos relacionados ao período em que o bebê esteve internado na UTI neonatal

Gabrielle Borges
fonte

A profissional ainda não teve o nome divulgado publicamente. (Reprodução)

A mulher apresentada por Lucas Borbas como sua nova namorada nas redes sociais já teve ligação profissional com a família de Isabel Veloso. A informação passou a circular entre fãs da influenciadora, que identificaram que a profissional atuou como fonoaudióloga do filho da jovem, Arthur.

Segundo internautas, a mulher aparece em registros antigos relacionados ao período em que o bebê esteve internado na UTI neonatal. Na época, Isabel chegou a fazer uma publicação agradecendo à equipe médica pelo atendimento prestado ao filho.

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“Queridos enfermeiros e equipe da UTI Neonatal. Não existem palavras suficientes para expressar toda nossa gratidão pelo que vocês fazem todos os dias, mas hoje queremos tentar”, escreveu a influenciadora em uma das postagens. A profissional ainda não teve o nome divulgado publicamente.

Novo relacionamento

O caso ganhou repercussão após Lucas Borbas confirmar, na última quarta-feira (15), que está vivendo um novo relacionamento. Ele ficou conhecido por ter sido casado com Isabel Veloso, que morreu em 10 de janeiro deste ano, aos 19 anos, após enfrentar um câncer.

A revelação da identidade profissional da atual namorada do influenciador gerou debate nas redes sociais e passou a ser comentada por seguidores do casal, que resgataram registros da época em que Arthur nasceu.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

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