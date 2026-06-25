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Ex-BBBs Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio renovam votos de casamento na República Dominicana

Dez anos após a união inicial, paraense e o influenciador reúnem os filhos na faixa de areia de Playa Bávaro para renovar os votos de casamento

O Liberal
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Resort caribenho sedia cerimônia de renovação de votos de Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio (Divulgação)

A paraense e ex-BBB Kamilla Salgado realizou a renovação de seus votos de casamento com o também ex-BBB Eliéser Ambrósio. A cerimônia foi realizada na última quarta-feira (24), em Punta Cana, na República Dominicana. Celebrado em uma praia da região caribenha, o evento contou com a participação dos dois filhos do casal: Bento, de 5 anos, e Victoria, de 2 anos.

A cerimônia foi realizada nas dependências do Grand Palladium Bávaro Suites Resort, complexo hoteleiro que opera no sistema de pensão completa na região de Playa Bávaro. O estabelecimento está situado na faixa de areia da praia e possui uma área específica configurada para a realização de eventos corporativos e sociais.

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Além da renovação de votos, a viagem marca a primeira ocasião em que o casal leva os filhos para um destino internacional. Kamilla Salgado, que obteve o título de Miss Mundo Brasil em 2010, informou que esta é a primeira experiência de viagem fora do país ao lado de Eliéser Ambrósio e das crianças.

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