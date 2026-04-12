Boi Garantido lança álbum de 2026 com festa em Santarém, no nordeste do Pará

O Boi Garantido lançou o álbum 2026 em Santarém, no oeste do Pará, no último sábado (11). A festa, que reuniu milhares de pessoas na sede do Iate Club, já antecipou o clima do Festival Folclórico de Parintins, considerado um dos maiores eventos culturais do Brasil.

Intitulado "Parintins: Portal do Encantamento", o novo trabalho do bumbá vermelho teve a presença de seus principais itens. David Assayag, Lívia Christina, Isabelle Nogueira, Israel Paulain e Denilson Piçanã participaram do evento.

A Cunhã-Poranga do Boi Garantido e ex-BBB, Isabelle Nogueira, expressou sua alegria em retornar a Santarém. "Eu amo essa terra, eu me apresentei aqui como Cunhã-Poranga e voltar aqui depois de muitos anos me alegra demais", afirmou Isabelle.

As apresentações realizadas durante o lançamento reforçaram a identidade cultural do Boi Vermelho. O Garantido contabiliza 33 títulos no Festival Folclórico de Parintins.

Próximo Festival Folclórico de Parintins

O Boi Garantido conquistou o título do festival em 2025. Agora, a equipe e os brincantes iniciam a preparação para a 59ª edição do evento. O festival está programado para os dias 26, 27 e 28 de junho, no Bumbódromo, em Parintins (AM). O evento atrai público de todo o Brasil e turistas estrangeiros.

O Festival Folclórico de Parintins é marcado pela rivalidade tradicional entre os bois Garantido, de cor vermelha, e Caprichoso, de cor azul. Este evento cultural impulsiona o turismo e a economia na região amazonense.