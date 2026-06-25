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Vini Jr. comenta foto de Virginia e reacende rumores de reconciliação

Interação do atacante da Seleção Brasileira com a influenciadora reforçou especulações sobre uma possível reconciliação durante a Copa do Mundo

Hannah Franco
fonte

Comentário de Vini Jr. em foto de Virginia reforça rumores de reconciliação (Reprodução/Instagram)

Os rumores de uma possível reconciliação entre Virginia Fonseca e Vinicius Jr ganharam força nesta quinta-feira (25), após uma interação do atacante da Seleção Brasileira em uma publicação da influenciadora nas redes sociais.

Virginia compartilhou fotos do look escolhido para acompanhar a vitória do Brasil sobre a Escócia, pela Copa do Mundo de 2026, e recebeu um comentário de Vini Jr. na publicação. "É o Brasil", escreveu o jogador, acompanhado de sete emojis de coração.

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Cantor contou que mantém contato diário com a influenciadora e afirmou que os dois já não são as mesmas pessoas que iniciaram o relacionamento há cinco anos

A interação repercutiu entre os seguidores e reacendeu as especulações de que o casal teria retomado o relacionamento, encerrado há pouco mais de um mês.

Coluna aponta reconciliação

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Virginia Fonseca, de 27 anos, e Vini Jr., de 25, decidiram dar uma nova chance ao namoro.

De acordo com a publicação, pessoas próximas ao casal afirmam que os dois já fazem planos para uma viagem romântica a Ibiza, na Espanha, prevista para acontecer após o encerramento da Copa do Mundo de 2026.

Ainda conforme a coluna, Virginia tem acompanhado os jogos da Seleção Brasileira nos Estados Unidos e estaria aproveitando a estadia para se encontrar discretamente com o jogador, longe dos holofotes.

A publicação também afirma que um dos gols marcados por Vini Jr. na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia teria sido dedicado à influenciadora, informação que, até o momento, não foi confirmada pelos dois.

Nem Virginia Fonseca nem Vinícius Júnior se manifestaram oficialmente sobre uma possível retomada do relacionamento.

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