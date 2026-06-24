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'Poderosas do Cerrado': mãe de Virginia Fonseca é selecionada para nova temporada do reality

Estadão Conteúdo

Conhecida por ser mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão ganha ainda mais espaço sob os holofotes. A empresária e influenciadora foi anunciada como uma das participantes da segunda temporada de Poderosas do Cerrado, reality show do GNT e do Globoplay que acompanha a rotina de mulheres em Goiás.

A primeira temporada do programa fez sucesso, garantindo seu retorno para a próxima etapa, agora com um novo elenco. O reality promete mostrar os bastidores da vida pessoal e profissional das mulheres selecionadas.

A nova temporada reúne ainda a empresária Karine Carrijo, as cantoras Dayne Camargo e Lara Menezes, da dupla Day & Lara, além das influenciadoras Cati Reis e Lara Prado. Juntas, as participantes compartilharão seu lado profissional em momentos de trabalho, mas também de lazer e convivência familiar.

Com previsão de estreia para outubro, Poderosas do Cerrado terá uma nova leva de episódios acompanhando o cotidiano das participantes e contará ainda com participações especiais ao longo da temporada.

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