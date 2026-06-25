Festa Junina toma conta da AP nesta sexta (26)

Um dos momentos mais aguardados do ano pelos associados do clube social Assembleia Paraense ocorrerá nesta sexta-feira (26), a partir das 18h: a Festa Junina AP 2026 - Adulto, Teen e Infantil. O evento contará com atrações culturais, gastronômicas e artísticas para esses públicos nos espaços da sede campestre da avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém.

Desse modo, associados e convidados poderão aproveitar a programação com música, atrações diversas e barracas de comidas típicas e barracas filantrópicas durante todo o evento. O acesso será livre aos sócios e sócias de todas as idades, como informa a coordenação. A Festa Junina Infantil começará às 18h no Deck 360° e Arena Toc Toc; às 20h, será a vez da Festa Junina Teen no Espaço VIP, e a Festa Junina Adulto no Deck 360° terá início às 20h.

A Festa Infantil vai contar com apresentação cultural e animação no palco oficial; barracas de pescaria, tiro ao alvo, argolas e Camarim Fashion, no Deck 360º; touro mecânico, alvo legal, bung jump, roda gigante e brinquedos infláveis, no Campo Sintético.

No Deck 360º, a partir das 18h, vai ter muita música com o DJ Tarrika e a Banda Fanfarra. Às 18h30, haverá animação com Baleiros Badalados, brincadeiras e personagens, e às 20h, um cortejo com minitrio e personagens.

Na Arena Toc Toc, das 17h às 20h, será feita a inscrição de candidatas e candidatos para o concurso de Miss e Mister Caipira, nas categorias de 0 a 5 anos e de 6 a 12 anos. O concurso será realizado às 20h30, e, por volta das 21h30, será conhecido o resultado na Arena Toc Toc.

A Festa Junina Teen vai contar no Espaço VIP com a performance do DJ Dan Miller, das 20h às 23h30. Já a Festa Junina Adulto, no Deck 360º, terá, a partir das 20h30, apresentação da Banda Fruta Quente e, às 23h, da Banda Fole Brasil. À 1h, o som ficará por conta do DJ Tarrika.

Para a segurança dos associados e convidados, na entrada do clube, as crianças receberão uma pulseira de identificação, que será preenchida com o nome da criança e o contato do responsável. A Estação Alegria será ponto de apoio para identificação, caso haja crianças perdidas, onde os responsáveis deverão procurar. A Estação Alegria funcionará nesta sexta-feira (26) das 9h às 23h.

No Deck 360º, os associados contarão com a Estação Gastronômica, no sistema de atendimento pegue e pague. Já o Restaurante Central e o Restô do Deck oferecerão um buffet de petiscos disponível para compra direta.

Gerações em festa

Para o diretor de Eventos da AP, Kleber Vieira, “o grande diferencial da Festa Junina da Assembleia Paraense é ser pensada para contemplar todas as gerações, com uma programação específica para cada público”. Ele destaca que uma das atrações do evento será a apresentação de uma quadrilha junina com crianças e jovens do projeto AProxima.

Kleber Vieira diz que “a convivência familiar e a integração entre os associados sempre foram pilares importantes e primordiais da Assembleia Paraense”. Desse modo, “a Festa Junina é uma excelente oportunidade para reunir famílias e amigos em um ambiente acolhedor, seguro e preparado para receber pessoas de todas as idades”. “Nosso objetivo é justamente proporcionar momentos de alegria, confraternização e fortalecimento dos laços que unem os nossos sócios”, acrescenta.

A Festa Junina da Assembleia Paraense, como ressalta o diretor, “é um dos eventos mais tradicionais e aguardados do nosso calendário social”. “É uma celebração que reúne cultura, tradição, gastronomia, entretenimento e, principalmente, pessoas. A cada edição, buscamos oferecer uma experiência ainda melhor aos nossos associados e convidados, consolidando a festa como um dos momentos mais especiais do ano dentro do clube”, arremata Kleber Vieira.