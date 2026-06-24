Camila Cabello acompanha jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026

A cantora Camila Cabello chamou atenção nas redes sociais ao aparecer acompanhando uma partida da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026.

Segundo publicações compartilhadas online, a artista esteve em um estádio em Miami, nesta quarta-feira (24), onde assistiu ao confronto entre Brasil e Escócia. Nas imagens divulgadas, Camila surge vestindo uma camisa da Seleção Brasileira e demonstrando apoio à equipe.

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A presença da cantora rapidamente repercutiu nas redes sociais, com fãs destacando o entusiasmo dela pelo futebol e pelo Brasil. Em conteúdos publicados no TikTok, Camila também aparece comentando de forma descontraída sobre o torneio, além de mencionar sua prioridade no momento em meio à agenda musical.

Ainda de acordo com relatos compartilhados nas redes, a artista teria demonstrado otimismo em relação ao desempenho da Seleção Brasileira na competição. Em entrevistas, Camila apostou em um possível placar de 5 a 0 para o Brasil.

Camila Cabello também aparece em registros acompanhada de sua família, enquanto curte o clima da Copa do Mundo de 2026.

Veja a a repercussão: