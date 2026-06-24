Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Camila Cabello acompanha jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026

Cantora apareceu em estádio em Miami, vestiu camisa da Seleção e declarou torcida pelo Brasil nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Camila Cabello acompanha jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 (Reprodução/Instagram)

A cantora Camila Cabello chamou atenção nas redes sociais ao aparecer acompanhando uma partida da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026.

Segundo publicações compartilhadas online, a artista esteve em um estádio em Miami, nesta quarta-feira (24), onde assistiu ao confronto entre Brasil e Escócia. Nas imagens divulgadas, Camila surge vestindo uma camisa da Seleção Brasileira e demonstrando apoio à equipe.

VEJA MAIS

image Dua Lipa em Parintins? Rumor sobre visita da cantora ao festival movimenta fãs nas redes
Publicação feita por página de fãs brasileira levantou especulações sobre a presença da artista e do marido, Callum Turner, no Amazonas

image Camila Cabello se manifesta após retorno do Fifth Harmony
A cantora e compositora de 28 anos foi a primeira a deixar o Fifth Harmony, em 2016, para seguir carreira solo.

A presença da cantora rapidamente repercutiu nas redes sociais, com fãs destacando o entusiasmo dela pelo futebol e pelo Brasil. Em conteúdos publicados no TikTok, Camila também aparece comentando de forma descontraída sobre o torneio, além de mencionar sua prioridade no momento em meio à agenda musical.

Ainda de acordo com relatos compartilhados nas redes, a artista teria demonstrado otimismo em relação ao desempenho da Seleção Brasileira na competição. Em entrevistas, Camila apostou em um possível placar de 5 a 0 para o Brasil.

Camila Cabello também aparece em registros acompanhada de sua família, enquanto curte o clima da Copa do Mundo de 2026.

Veja a a repercussão:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

camila cabello
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ATUAÇÃO

Alane Dias integra elenco de novo microdrama em formato vertical da Globo

Conteúdo produzido exclusivamente para consumo em dispositivos móveis faz parte de série de tramas dirigidas por Adriano Melo para a plataforma de streaming

24.06.26 10h39

MÚSICA

Artista BAH apresenta show gratuito ‘Serena’ nesta quinta-feira em Belém

Apresentação no Anfiteatro da Usina da Paz Jurunas/Condor marca o lançamento do primeiro EP da carreira da compositora paraense

24.06.26 10h00

SENTENÇA

Justiça condena Amado Batista ao pagamento de indenização e pensão por morte de criança em fazenda

Decisão fixa indenização por danos morais em R$ 453 mil e estabelece repasse mensal aos pais de menino de 3 anos que morreu afogado em Goiás

24.06.26 9h04

JUSTIÇA

Nego Di é condenado a 14 anos e 6 meses de prisão por estelionato e lavagem de dinheiro

Penas somadas do casal ultrapassam 22 anos de prisão; investigação do Ministério Público aponta fraudes em sorteios e adulteração de documento

24.06.26 8h34

MAIS LIDAS EM CULTURA

SENTENÇA

Justiça condena Amado Batista ao pagamento de indenização e pensão por morte de criança em fazenda

Decisão fixa indenização por danos morais em R$ 453 mil e estabelece repasse mensal aos pais de menino de 3 anos que morreu afogado em Goiás

24.06.26 9h04

JUSTIÇA

Nego Di é condenado a 14 anos e 6 meses de prisão por estelionato e lavagem de dinheiro

Penas somadas do casal ultrapassam 22 anos de prisão; investigação do Ministério Público aponta fraudes em sorteios e adulteração de documento

24.06.26 8h34

nova fase

2ª fase de 'Quem Ama Cuida': conheça os novos personagens que vão entrar na trama

Com a passagem de tempo prevista para as próximas semanas, a trama passará a acompanhar a reconstrução da vida de Adriana

24.06.26 15h11

AGENDA CULTURAL

Belém tem show de Kamisa 10 e outras atrações especiais no jogo do Brasil nesta quarta-feira (24)

Eventos reúnem pagode, DJs e transmissões em bares e espaços culturais da cidade

24.06.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda