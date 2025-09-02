Capa Jornal Amazônia
Camila Cabello se manifesta após retorno do Fifth Harmony

A cantora e compositora de 28 anos foi a primeira a deixar o Fifth Harmony, em 2016, para seguir carreira solo.

Estadão Conteúdo
fonte

Camila Cabello é a nova versão de uma das personagens preferidas dos clássicos infantis (Instagram / @camila_cabello)

A cantora Camila Cabello se manifestou pela primeira vez após a reunião surpresa do Fifth Harmony durante uma apresentação dos Jonas Brothers no último domingo, 3. Ex integrante da girl band, Camila escreveu um comentário na publicação feita pelo grupo no Instagram.

Camila deixou quatro corações na publicação com o vídeo da apresentação surpresa, o que foi o suficiente para agitar os fãs que esperavam por um reencontro dela com as outras quatro integrantes do grupo. A cantora e compositora de 28 anos foi a primeira a deixar o Fifth Harmony, em 2016, para seguir carreira solo. Na ocasião, as demais cantoras afirmaram que foram avisadas da decisão da colega por seus representantes, e seguiram como um quarteto.

Desde então, fãs especulam que houve um desentendimento de Camila e as outras integrantes da banda. Atualmente, elas afirmam ter uma boa relação, apesar do afastamento.

Retorno após 7 anos

O Fifth Harmony se apresentou na noite do último domingo, 31, durante um show dos Jonas Brothers realizado em Dallas, no Texas (EUA). Foi a primeira apresentação desde o hiato anunciado em 2018, quando todas anunciaram que seguiriam empreitadas solo.

O registro levantou rumores de um possível reencontro e uma nova turnê com Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui e Dinah Jane.

Enquanto isso, Camila vem ao Brasil para se apresentar no The Town, em São Paulo, no próximo dia 14 de setembro.

.
