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2ª fase de 'Quem Ama Cuida': conheça os novos personagens que vão entrar na trama

Com a passagem de tempo prevista para as próximas semanas, a trama passará a acompanhar a reconstrução da vida de Adriana

Estadão Conteúdo
fonte

Tony Ramos em "Quem Ama Cuida" (Divulgação / Globo)

A segunda fase de Quem Ama Cuida vai começar em breve e promete mudar os rumos da trama. Após cumprir seis anos de prisão por uma condenação injusta pela morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), Adriana (Letícia Colin) conquistará a liberdade, marcando uma das maiores viradas da novela.

Com a passagem de tempo prevista para as próximas semanas, a trama passará a acompanhar a reconstrução da vida de Adriana fora da cadeia, ao mesmo tempo em que novos conflitos ganham espaço. A nova fase também será marcada pela chegada de novos personagens, que prometem movimentar alianças, rivalidades e relações familiares. Veja quem são eles:

Heitor (Renato Góes)

Filho de Arthur Brandão, Heitor desapareceu anos atrás durante uma viagem em que praticava esqui. Aventureiro e interessado em experiências espirituais, ele nunca foi esquecido pelo pai, que carregou o impacto dessa perda ao longo dos anos. Seu reaparecimento promete provocar uma reviravolta na história.

Iuri (José Loreto)

Contratado por Pilar (Isabel Teixeira) para atuar como segurança, Iuri acabará se aproximando da patroa e se envolverá em seus planos. Ela logo passará a nutrir sentimentos por ele, ainda que tente esconder o interesse inicialmente.

Camilo (Antonio Caramelo)

Filho de Nancy (Jeniffer Nascimento), Camilo cresceu longe da mãe enquanto ela estava presa e foi criado por Laurentino (Alan Rocha). Marcado pela morte do pai, ele guarda ressentimentos e não consegue perdoar a mãe.

Mirtes (MC Carol)

Mirtes teve papel importante na criação de Camilo durante o período em que Nancy esteve na prisão. Por conhecer de perto a história dos dois, ela será uma figura fundamental na tentativa de reconstruir a convivência entre mãe e filho.

César (Rainer Cadete)

Dermatologista respeitado, César entrará na clínica de Rafael (João Vitor Silva) como novo sócio. Casado com Bia (Maria Ribeiro), ele se considera completamente dedicado ao relacionamento, mas seu jeito ciumento será colocado à prova quando Brigitte (Tata Werneck) cruzar seu caminho.

Bia (Maria Ribeiro)

Artista especializada em visual merchandising e vitrines de luxo, Bia é casada com César e compartilha com ele uma relação marcada por inseguranças. Ciumenta, ela costuma interpretar os acontecimentos da vida com base nos astros.

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