Dublador Guilherme Briggs é confirmado em evento geek gratuito em Belém

Os fãs da cultura pop já têm um encontro marcado em Belém. Um dos maiores dubladores do Brasil, Guilherme Briggs, foi confirmado como atração do Porto Geek, evento gratuito que será realizado nos dias 8 e 9 de agosto, no Complexo Porto Futuro (Porto Futuro II), na capital paraense.

Briggs participará da programação no dia 9 de agosto, quando encontrará o público para compartilhar curiosidades sobre os bastidores da dublagem, conversar com os fãs e participar de atividades especiais do evento.

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Com uma carreira consolidada na dublagem brasileira, Guilherme Briggs é responsável por dar voz a alguns dos personagens mais famosos da cultura pop. Entre eles estão Superman, Buzz Lightyear, Mickey Mouse, Optimus Prime, Rei Julien, Cosmo e diversos outros personagens marcantes.

O Porto Geek é uma realização do Complexo Porto Futuro, em parceria com o Anime Geek, e promete reunir fãs de quadrinhos, animes, games, cosplay e cultura pop em dois dias de programação. O evento contará com concursos de cosplay, espaços dedicados aos games, estandes temáticos e atrações especiais.

Novas atrações ainda serão anunciadas em breve. A programação completa será divulgada pelos canais oficiais do Porto Futuro e do Anime Geek.

Serviço

Evento : Porto Geek

: Porto Geek Data : 8 e 9 de agosto de 2026

: 8 e 9 de agosto de 2026 Local : Complexo Porto Futuro (Porto Futuro II), em Belém

: Complexo Porto Futuro (Porto Futuro II), em Belém Entrada: Gratuita