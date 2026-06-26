Traiu ou não traiu? Livro inspirado em Dom Casmurro traz releitura LGBTQIAPN+ para o público jovem

Machado de Assis e o clássico Dom Casmurro servem de ponto de partida para "Operação Capitu", novo romance do escritor Henrique Melo. A obra apresenta uma releitura LGBTQIAPN+ do famoso enigma envolvendo Capitu, abordando temas como diversidade, amizade e pertencimento. Afinal, traiu ou não traiu?

Na história, o adolescente Otávio, frequentemente alvo de bullying na escola, aceita uma proposta feita por Anderson, um dos colegas mais populares: aproximar-se de Alana para investigar uma suposta traição. O plano, no entanto, acaba desencadeando descobertas inesperadas sobre amizade, confiança, identidade e pertencimento.

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A obra busca aproximar novos leitores do universo de Dom Casmurro, de Machado de Assis, ao mesmo tempo em que aborda temas atuais ligados à diversidade, ao respeito e à inclusão. Segundo o autor, a intenção foi criar uma narrativa acessível para o público jovem sem perder a essência do clássico brasileiro.

Henrique Melo afirma que sempre foi fascinado por histórias que despertam questionamentos e viu no enigma envolvendo Capitu a oportunidade de construir uma trama contemporânea. Para ele, "Operação Capitu" também propõe reflexões sobre aceitação, coragem para ser quem se é e os desafios enfrentados por jovens LGBTQIAPN+.

"Sempre fui apaixonado por histórias que provocam perguntas. Quando pensei em revisitar o universo de Dom Casmurro, percebi que poderia criar uma narrativa atual, acessível e que dialogasse com questões muito presentes na juventude de hoje. 'Operação Capitu' fala sobre aceitação, pertencimento, amizade e coragem para ser quem somos", afirma o autor.

A publicação está disponível em versão física pela UICLAP e também em formato digital na plataforma Dreame.