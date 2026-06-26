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Ex-BBB Maxiane publica nota oficial e anuncia ausência no Festival de Parintins

Influenciadora informou que foi diagnosticada com pneumonia após um quadro de sinusite e precisou cancelar a viagem ao Amazonas

Hannah Franco
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Ex-BBB Maxiane publica nota oficial e anuncia ausência no Festival de Parintins; saiba o motivo (Reprodução/TV Globo)

A ex-BBB Maxiane publicou uma nota oficial nesta sexta-feira (26) para informar que não participará do 59º Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. A influenciadora era uma das presenças aguardadas no evento, que segue até domingo (28), reunindo milhares de pessoas para acompanhar a disputa entre os bois Caprichoso e Garantido.

Esta seria a primeira participação de Maxiane no Festival de Parintins. Desde sua passagem pelo BBB 26, ela conquistou o carinho de muitos amazonenses, principalmente pela amizade construída com Marciele, cunhã-poranga do Boi Caprichoso, durante o reality show.

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Na nota divulgada nas redes sociais, a ex-BBB explicou que precisou cancelar a viagem por motivos de saúde.

"Com o coração apertado, venho informar que não poderei participar do Festival de Parintins, como estava previsto", escreveu.

Segundo Maxiane, um quadro de sinusite evoluiu para uma pneumonia. Após avaliação médica, ela foi orientada a permanecer em repouso e suspender a viagem.

"Eu estava feliz e animada para viver essa experiência tão especial, conhecer de perto tudo que a Marci me contava com tanto brilho nos olhos e, claro, compartilhar com vocês. Por isso, essa notícia também me deixa triste", afirmou.

Ao encerrar a nota oficial, Maxiane pediu desculpas ao público, à organização do festival e aos parceiros, destacando que espera ter uma nova oportunidade de conhecer a festa.

"Peço desculpas a todos que aguardavam esse encontro, especialmente ao público, à organização do festival, aos parceiros e a todos os envolvidos. Compartilho da mesma frustração, mas tenho certeza de que haverá outras oportunidades especiais para vivermos esses momentos juntos", concluiu.

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maxiane

BBB 26

Festival de Parintins

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