Onde assistir ao Festival de Parintins 2026? Veja horário, transmissão e programação

O 59º Festival de Parintins começa nesta sexta-feira (26) e promete levar ao Bumbódromo, no Amazonas, mais uma disputa entre os bois Caprichoso e Garantido. Realizado até domingo (28), o maior festival folclórico da Amazônia reúne milhares de pessoas para acompanhar apresentações marcadas por alegorias, rituais indígenas, toadas inéditas e encenações inspiradas na cultura amazônica.

Além do público que estará em Parintins, o evento poderá ser acompanhado ao vivo pela televisão e pela internet.

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Onde assistir ao Festival de Parintins 2026?

Quem não estiver no Amazonas poderá acompanhar as três noites de apresentações pela TV A Crítica, que fará a transmissão na TV aberta e também em seu canal oficial no YouTube.

No Bumbódromo, os portões serão abertos às 17h, enquanto as apresentações dos bois começam às 21h (horário de Brasília) e seguem pela madrugada.

A emissora também exibirá a apuração das notas, marcada para a próxima segunda-feira (29), quando será conhecido o campeão da edição de 2026.

Confira a transmissão ao vivo:

Quais são os temas dos bois neste ano?

Na disputa deste ano, o Boi Caprichoso defenderá o tema "Brinquedo que Canta Seu Chão", dividido em três atos:

O Brinquedo do Povo Canta: Parintins – O Chão de Origem;

O Brinquedo Ancestral Canta: Amazônia – O Chão da Vida;

O Brinquedo da Resistência Canta: Norte Brasil – Chão de Bravos.

Já o Boi Garantido apresentará o tema "Parintins: Portal do Encantamento", com os subtemas:

Portal do Encantamento;

Portal da Diversidade;

Terra Encantada.

Como funciona a disputa?

Durante as três noites de festival, cada boi tem entre duas horas e duas horas e meia para apresentar um espetáculo diferente ao público e aos jurados.

As apresentações são avaliadas em 21 quesitos, que incluem itens como apresentador, levantador de toadas, galera, cunhã-poranga, pajé, rainha do folclore, ritual indígena, lenda amazônica, alegorias, povos indígenas e figura típica regional.

Ao todo, dez jurados analisam as performances seguindo o regulamento oficial do festival.

Quando será divulgado o resultado?

O campeão do Festival de Parintins não é conhecido na última noite de apresentações. A apuração das notas ocorrerá na segunda-feira (29), quando será anunciado o boi vencedor da 59ª edição do evento