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Luciano Huck 'se declara' para Virginia Fonseca após cobertura da Copa do Mundo

Apresentador agradeceu a influenciadora pela participação no Domingão e afirmou que ganhou uma amiga durante o trabalho conjunto

Hannah Franco
fonte

Luciano Huck 'se declara' para Virginia Fonseca após cobertura da Copa do Mundo (Divulgação/TV Globo)

Virginia Fonseca recebeu uma declaração pública de Luciano Huck após encerrar sua participação na cobertura da Copa do Mundo de 2026 no Domingão. Nesta sexta-feira (26), o apresentador usou as redes sociais para agradecer a influenciadora pelo trabalho realizado e afirmou que as portas do programa seguem abertas para futuras participações.

Na mensagem, Luciano elogiou a atuação de Virginia durante a cobertura do Mundial e destacou que a parceria superou as expectativas.

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"Adorei você no 'Domingão'. Vira e mexe, você vai estar por lá. Basta querer. As portas estarão sempre escancaradas. Combinamos o que ia rolar nessa primeira fase da Copa, e rolou. Foi divertido", escreveu.

Na sequência, o apresentador fez uma declaração de carinho à influenciadora.

"Obrigado pela confiança e pelo carinho de sempre comigo e com a nossa família. Vamos seguir torcendo muito pelo Hexa. E, nessa história toda, eu já ganhei algo que valorizo demais: uma amiga. Ah, prof, não desisti das nossas aulas de influencer", completou.

Virginia respondeu a publicação e também demonstrou carinho por Luciano Huck.

"Estamos juntos sempre, Lu! Tenho um carinho enorme por você e por sua família! Entregamos o que foi combinado e vamos seguir nas aulas, viu!?", escreveu.

A influenciadora estreou como repórter do Domingão no último dia 14, diretamente dos Estados Unidos, onde acompanhou a Copa do Mundo de 2026. Durante a cobertura, participou de entradas ao vivo, conversou com torcedores brasileiros e mostrou os bastidores da competição.

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