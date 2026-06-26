Luciano Huck 'se declara' para Virginia Fonseca após cobertura da Copa do Mundo

Virginia Fonseca recebeu uma declaração pública de Luciano Huck após encerrar sua participação na cobertura da Copa do Mundo de 2026 no Domingão. Nesta sexta-feira (26), o apresentador usou as redes sociais para agradecer a influenciadora pelo trabalho realizado e afirmou que as portas do programa seguem abertas para futuras participações.

Na mensagem, Luciano elogiou a atuação de Virginia durante a cobertura do Mundial e destacou que a parceria superou as expectativas.

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"Adorei você no 'Domingão'. Vira e mexe, você vai estar por lá. Basta querer. As portas estarão sempre escancaradas. Combinamos o que ia rolar nessa primeira fase da Copa, e rolou. Foi divertido", escreveu.

Na sequência, o apresentador fez uma declaração de carinho à influenciadora.

"Obrigado pela confiança e pelo carinho de sempre comigo e com a nossa família. Vamos seguir torcendo muito pelo Hexa. E, nessa história toda, eu já ganhei algo que valorizo demais: uma amiga. Ah, prof, não desisti das nossas aulas de influencer", completou.

Virginia respondeu a publicação e também demonstrou carinho por Luciano Huck.

"Estamos juntos sempre, Lu! Tenho um carinho enorme por você e por sua família! Entregamos o que foi combinado e vamos seguir nas aulas, viu!?", escreveu.

A influenciadora estreou como repórter do Domingão no último dia 14, diretamente dos Estados Unidos, onde acompanhou a Copa do Mundo de 2026. Durante a cobertura, participou de entradas ao vivo, conversou com torcedores brasileiros e mostrou os bastidores da competição.