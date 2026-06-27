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Thalles Roberto destaca carinho pelos paraenses no Vem Louvar Pará: 'Amo muito esse povo'

Cantor gospel afirmou que aproveitou a passagem por Belém para saborear a culinária local e disse que sua principal missão é anunciar a mensagem de salvação

Hannah Franco
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Thalles Roberto destaca carinho pelos paraenses no Vem Louvar Pará: 'Amo muito esse povo' (Reprodução/Instagram)

Antes de subir ao palco do Vem Louvar Pará, em Belém, o cantor Thalles Roberto reforçou o carinho que tem pelo povo paraense e falou sobre a alegria de participar do festival gospel realizado no estacionamento do Mangueirão. Antes da apresentação de sexta-feira (26), o artista concedeu entrevista e destacou a recepção calorosa que sempre recebe no Estado.

O cantor contou que aproveitou a passagem pela capital paraense para experimentar sabores tradicionais da região e não escondeu o entusiasmo com o retorno a Belém.

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"Comi meu filhote, já comprei meu açaí, já está na minha geladeira e no quarto para tomar. Amo muito esse povo. Espero que seja uma noite muito especial, uma noite da presença de Deus, e que as pessoas saiam daqui realmente avivadas", afirmou.

Durante a conversa, Thalles também explicou que sua maior missão nos palcos vai além da música. Segundo ele, o objetivo é levar uma mensagem de esperança e apresentar o evangelho de forma acessível.

"A mensagem principal que a gente tem que anunciar é a salvação de Jesus. Acho que precisamos levar uma palavra de ânimo e de força neste tempo difícil, mas, principalmente, evangelizar. Levar Jesus de uma maneira jovem, simples, autêntica e sem religiosidade, para que as pessoas possam entender essa mensagem", declarou.

O Vem Louvar Pará teve início na sexta-feira (26) e reuniu milhares de pessoas no estacionamento do Mangueirão. A programação continua neste sábado (27), com apresentações de Novo Som, Bruna Karla, Anderson Freire e Isadora Pompeo.

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