Ingressos para o Kid Abelha: Veja preço, como comprar, datas e cidades da turnê de 2026
o lado do saxofonista George Israel e do guitarrista Bruno Fortunato, o trio se apresenta após 13 anos desde o encerramento de sua atividade
O Kid Abelha está de volta. Após muitas negociações, conforme Paula Toller revelou em entrevista ao Estadão, um dos principais nomes da música brasileira se reúne para a turnê Eu Tive Um Sonho.
Ao lado do saxofonista George Israel e do guitarrista Bruno Fortunato, o trio se apresenta após 13 anos desde o encerramento de sua atividade. Agora, a banda volta aos palcos para uma série de 10 shows.
Há dois motivos que convenceram Tolller a retomar o trabalho com a banda. O principal deles, foi o alcance da banda nas novas gerações: "Vejo nas redes sociais o pessoal tocando Nada Por Mim no violão, ou em teclado, no quarto". A chance de tocar em locais grandes também exerceu peso na decisão.
Confira abaixo todos os detalhes sobre a turnê do Kid Abelha:
Onde e quando
Com algumas datas já anunciadas, o trio passa por cidades do Brasil entre os meses de junho e outubro, ainda em 2026. Saiba onde e quando o Kid Abelha toca:
- 12 de junho, Farmasi Arena, RJ
- 27 de junho, Allianz Parque, SP
- 4 de julho, Arena MRV, BH 11 de julho, Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador
- 25 de julho, Arena BRB Mané Garrincha, Brasília
- 8 de agosto, Classic Hall, Recife
- 22 de agosto, Centro de Formação Olímpica - CFO, Fortaleza
- 26 de setembro, Estádio Beira Rio, Porto Alegre
- 10 de outubro, Pedreira Paulo Leminski, Curitiba
- 17 de outubro, Arena Opus, Florianópolis
Valores
Em cada uma das cidades confirmadas, há setores diferentes. O preços também mudam em cada local.
Em São Paulo, por exemplo, a modalidade mais barata é a meia entrada da cadeira superior, que custa R$ 95, enquanto a mais cara é a inteira do Pacote Vip, a R$ 990.
Como comprar
Os ingressos para as datas confirmadas já estão disponíveis na Ticketmaster e nas bilheterias oficiais.
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