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Ingressos para o Kid Abelha: Veja preço, como comprar, datas e cidades da turnê de 2026

o lado do saxofonista George Israel e do guitarrista Bruno Fortunato, o trio se apresenta após 13 anos desde o encerramento de sua atividade

Estadão Conteúdo
fonte

Kid Abelha (Instagram @kidabelha)

O Kid Abelha está de volta. Após muitas negociações, conforme Paula Toller revelou em entrevista ao Estadão, um dos principais nomes da música brasileira se reúne para a turnê Eu Tive Um Sonho.

Ao lado do saxofonista George Israel e do guitarrista Bruno Fortunato, o trio se apresenta após 13 anos desde o encerramento de sua atividade. Agora, a banda volta aos palcos para uma série de 10 shows.

Há dois motivos que convenceram Tolller a retomar o trabalho com a banda. O principal deles, foi o alcance da banda nas novas gerações: "Vejo nas redes sociais o pessoal tocando Nada Por Mim no violão, ou em teclado, no quarto". A chance de tocar em locais grandes também exerceu peso na decisão.

Confira abaixo todos os detalhes sobre a turnê do Kid Abelha:

Onde e quando

Com algumas datas já anunciadas, o trio passa por cidades do Brasil entre os meses de junho e outubro, ainda em 2026. Saiba onde e quando o Kid Abelha toca:

  • 12 de junho, Farmasi Arena, RJ
  • 27 de junho, Allianz Parque, SP
  • 4 de julho, Arena MRV, BH 11 de julho, Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador
  • 25 de julho, Arena BRB Mané Garrincha, Brasília
  • 8 de agosto, Classic Hall, Recife
  • 22 de agosto, Centro de Formação Olímpica - CFO, Fortaleza
  • 26 de setembro, Estádio Beira Rio, Porto Alegre
  • 10 de outubro, Pedreira Paulo Leminski, Curitiba
  • 17 de outubro, Arena Opus, Florianópolis

Valores

Em cada uma das cidades confirmadas, há setores diferentes. O preços também mudam em cada local.

Em São Paulo, por exemplo, a modalidade mais barata é a meia entrada da cadeira superior, que custa R$ 95, enquanto a mais cara é a inteira do Pacote Vip, a R$ 990.

Como comprar

Os ingressos para as datas confirmadas já estão disponíveis na Ticketmaster e nas bilheterias oficiais.

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Kid Abelha

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