Ingressos para o Kid Abelha: Veja preço, como comprar, datas e cidades da turnê de 2026

O Kid Abelha está de volta. Após muitas negociações, conforme Paula Toller revelou em entrevista ao Estadão, um dos principais nomes da música brasileira se reúne para a turnê Eu Tive Um Sonho.

Ao lado do saxofonista George Israel e do guitarrista Bruno Fortunato, o trio se apresenta após 13 anos desde o encerramento de sua atividade. Agora, a banda volta aos palcos para uma série de 10 shows.

Há dois motivos que convenceram Tolller a retomar o trabalho com a banda. O principal deles, foi o alcance da banda nas novas gerações: "Vejo nas redes sociais o pessoal tocando Nada Por Mim no violão, ou em teclado, no quarto". A chance de tocar em locais grandes também exerceu peso na decisão.

Confira abaixo todos os detalhes sobre a turnê do Kid Abelha:

Onde e quando

Com algumas datas já anunciadas, o trio passa por cidades do Brasil entre os meses de junho e outubro, ainda em 2026. Saiba onde e quando o Kid Abelha toca:

12 de junho, Farmasi Arena, RJ

27 de junho, Allianz Parque, SP

4 de julho, Arena MRV, BH 11 de julho, Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador

25 de julho, Arena BRB Mané Garrincha, Brasília

8 de agosto, Classic Hall, Recife

22 de agosto, Centro de Formação Olímpica - CFO, Fortaleza

26 de setembro, Estádio Beira Rio, Porto Alegre

10 de outubro, Pedreira Paulo Leminski, Curitiba

17 de outubro, Arena Opus, Florianópolis

Valores

Em cada uma das cidades confirmadas, há setores diferentes. O preços também mudam em cada local.

Em São Paulo, por exemplo, a modalidade mais barata é a meia entrada da cadeira superior, que custa R$ 95, enquanto a mais cara é a inteira do Pacote Vip, a R$ 990.

Como comprar

Os ingressos para as datas confirmadas já estão disponíveis na Ticketmaster e nas bilheterias oficiais.