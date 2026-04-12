Kid Abelha anuncia turnê em estádios no Brasil; veja se o Mangueirão está na lista

Após 13 anos, a banda Kid Abelha anunciou o retorno aos palcos com uma turnê por estádios no Brasil. O projeto marca o reencontro de Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato, retomando a trajetória do grupo que marcou gerações da música brasileira. A nova série de apresentações, intitulada “Eu Tive Um Sonho”, celebra os mais de 40 anos de carreira da banda.

Segundo divulgado, a turnê também resgata memórias do grupo, com material visual e cenografia desenvolvida pelo diretor Gringo Cardia.

VEJA MAIS

Turnê passa por capitais, mas não inclui Belém

A agenda divulgada reúne shows em diferentes cidades do país, com início no Rio de Janeiro e passagens por capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. Confira as datas e locais confirmados:

12/06 – Rio de Janeiro (Farmasi Arena)

27/06 – São Paulo (Allianz Parque)

04/07 – Belo Horizonte (Arena MRV)

11/07 – Salvador (Arena Fonte Nova)

25/07 – Brasília (Arena BRB Mané Garrincha)

08/08 – Recife (Classic Hall)

22/08 – Fortaleza (Centro de Formação Olímpica)

26/09 – Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)

10/10 – Curitiba (Pedreira Paulo Leminski)

17/10 – Florianópolis (Arena Opus)

Até o momento, não há previsão de apresentação em Belém, o que inclui o estádio Mangueirão fora da programação inicial da turnê.

Ingressos começam a ser vendidos

As vendas de ingressos terão início nesta segunda-feira (13), a partir das 10h, por meio da plataforma Ticketmaster Brasil.