'Welcome to the Jungle': torcida do Remo homenageia Guns N’ Roses com mosaico

Momentos antes da bola rolar para Remo x Vasco, no Mangueirão, a torcida azulina protagonizou um espetáculo à parte nas arquibancadas. Um grande mosaico foi formado com a frase “Welcome to the jungle”, que rapidamente tomou conta do estádio e chamou a atenção de jogadores e torcedores.

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A escolha da mensagem carrega mais de um significado. Além de fazer alusão direta à icônica canção da banda Guns N’ Roses, que se apresentará no estádio no próximo dia 25, o mosaico também reforça a identidade regional, remetendo à floresta amazônica e ao ambiente que cerca o futebol paraense.

A recepção simboliza o orgulho da torcida em relação à própria terra, utilizando a imagem da “floresta” como forma de impor respeito aos adversários que visitam Belém. A mensagem, exibida em inglês, dialoga com o caráter internacional do espetáculo musical, mas mantém forte conexão com a cultura local.