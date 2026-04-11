'Welcome to the Jungle': torcida do Remo homenageia Guns N’ Roses com mosaico Mosaico azulino une referência à Amazônia e show do Guns N’ Roses para receber o Vasco Igor Wilson 11.04.26 17h00 Momentos antes da bola rolar para Remo x Vasco, no Mangueirão, a torcida azulina protagonizou um espetáculo à parte nas arquibancadas. Um grande mosaico foi formado com a frase “Welcome to the jungle”, que rapidamente tomou conta do estádio e chamou a atenção de jogadores e torcedores. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A escolha da mensagem carrega mais de um significado. Além de fazer alusão direta à icônica canção da banda Guns N’ Roses, que se apresentará no estádio no próximo dia 25, o mosaico também reforça a identidade regional, remetendo à floresta amazônica e ao ambiente que cerca o futebol paraense. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A recepção simboliza o orgulho da torcida em relação à própria terra, utilizando a imagem da “floresta” como forma de impor respeito aos adversários que visitam Belém. A mensagem, exibida em inglês, dialoga com o caráter internacional do espetáculo musical, mas mantém forte conexão com a cultura local. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO COLETIVA Condé admite dificuldades no primeiro tempo, mas vê Remo em evolução Segundo o treinador, o time encontrou problemas para lidar com a pressão adversária na saída de bola, o que impactou diretamente o desempenho no primeiro tempo 11.04.26 20h53 DEU SORTE Marllon revela 'previsão' de Condé sobre gol e celebra: 'esse pontinho pode fazer a diferença' Capitão marca no fim, minimiza prêmio individual e valoriza ponto conquistado com apoio da torcida 11.04.26 20h43 NA BRONCA Renato dispara contra falhas e vê Vasco 'jogar fora' vitória em Belém Treinador diz que equipe teve tudo para vencer o Remo, mas vacilou no fim e deixou escapar pontos 11.04.26 19h56 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58