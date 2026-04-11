Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

'Welcome to the Jungle': torcida do Remo homenageia Guns N’ Roses com mosaico

Mosaico azulino une referência à Amazônia e show do Guns N’ Roses para receber o Vasco

Igor Wilson

Momentos antes da bola rolar para Remo x Vasco, no Mangueirão, a torcida azulina protagonizou um espetáculo à parte nas arquibancadas. Um grande mosaico foi formado com a frase “Welcome to the jungle”, que rapidamente tomou conta do estádio e chamou a atenção de jogadores e torcedores.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A escolha da mensagem carrega mais de um significado. Além de fazer alusão direta à icônica canção da banda Guns N’ Roses, que se apresentará no estádio no próximo dia 25, o mosaico também reforça a identidade regional, remetendo à floresta amazônica e ao ambiente que cerca o futebol paraense.

A recepção simboliza o orgulho da torcida em relação à própria terra, utilizando a imagem da “floresta” como forma de impor respeito aos adversários que visitam Belém. A mensagem, exibida em inglês, dialoga com o caráter internacional do espetáculo musical, mas mantém forte conexão com a cultura local.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

COLETIVA

Condé admite dificuldades no primeiro tempo, mas vê Remo em evolução

Segundo o treinador, o time encontrou problemas para lidar com a pressão adversária na saída de bola, o que impactou diretamente o desempenho no primeiro tempo

11.04.26 20h53

DEU SORTE

Marllon revela 'previsão' de Condé sobre gol e celebra: 'esse pontinho pode fazer a diferença'

Capitão marca no fim, minimiza prêmio individual e valoriza ponto conquistado com apoio da torcida

11.04.26 20h43

NA BRONCA

Renato dispara contra falhas e vê Vasco 'jogar fora' vitória em Belém

Treinador diz que equipe teve tudo para vencer o Remo, mas vacilou no fim e deixou escapar pontos

11.04.26 19h56

ELETRIZANTE

Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão

Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4

11.04.26 18h57

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo!

Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A

11.04.26 15h26

ELETRIZANTE

Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão

Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4

11.04.26 18h57

FUTEBOL

VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem'

Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada

10.04.26 16h05

FUTEBOL

Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais

Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado

10.04.26 9h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda